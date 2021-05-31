Сиквел «Приключений Паддингтона» лишился звания лучшего фильма по версии Rotten Tomatoes

Семейная комедия Пола Кинга
«Приключения Паддингтона 2
» потеряла звание лучшего фильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, лишившись 100% рейтинга, который формируется на основе рецензий, сообщает Deadline
.
Статистику испортил один негативный отзыв
на сайте film-authority, написанный Эдди Харрисоном в 2017 году. Критик поставил сиквелу «Паддингтона» 2 из 5, назвав героя «зловещим самозванцем, который не имеет ничего общего с классическим персонажем
». Теперь у картины 245 положительных рецензий из 246.
Ранее лучшим фильмом на основе данных Rotten Tomatoes считался «Гражданин Кейн
» Орсона Уэллса
. Однако и он потерял «идеальную» репутацию из-за негативной рецензии 80-летней давности.
На данный момент 100% рейтинг имеют мультфильм «История игрушек 2
», отмеченный в 169 рецензиях, и драма «Не оставляй следов
» Дебры Граник
, которая получила 238 положительных отзывов.
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