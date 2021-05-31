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Павел Табаков притворится восемнадцатилетним на съемках комедии «Молодой человек»

31 мая
2021 год

Новости кино >>
31 мая 2021
В Подмосковье проходят съемки комедии «Молодой человек» с Павлом Табаковым, Данилой Козловским, Ингрид Олеринской, Валентиной Ляпиной, а также тиктокером Рахимом Абрамовым и блогером Данилой Поперечным. Это режиссерский дебют Александра Фомина, сценариста «Восьмидесятых» и «Караморы», сообщает пресс-служба проекта.

Павел Табаков притворится восемнадцатилетним на съемках комедии «Молодой человек»
фото: Пресс-служба проекта «Молодой человек»

У главного героя Вани Ревзина практически не было детства. Днем и ночью он учился, занимался с репетиторами, ходил на разные кружки и курсы под присмотром мамы. Мама всегда уверяла Ваню, что так он непременно выбьется в люди, а дети, которые играют и валяют дурака, в итоге вырастут и будут лазить по помойкам. Ваня вырос, он всю жизнь был честным и никем не стал. Его увольняют с работы, а жена уходит к другому. Ваня решает, что жизнь по заветам его мамы не принесла ему счастья и что в нашем мире для успеха нужно схитрить. Ему срочно нужны деньги, и он впервые идет на аферу, где прикидывается восемнадцатилетним парнем.

Картину продюсируют режиссер Илья НайшуллерХардкор»), Екатерина Кононенко, Рубен Адамян и Дмитрий Литвинов. Съемками проекта занимаются компании Versus Pictures и ID Production при сотрудничестве с Киностудией им. М. Горького.

Кинотеатральная премьера «Молодого человека» запланирована на весну 2022 года.
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Данила КозловскийЕкатерина КононенкоДмитрий ЛитвиновВалентина ЛяпинаИлья НайшуллерИнгрид ОлеринскаяПавел ТабаковАлександр Фомин (III)
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ВосьмидесятыеКарамораХардкор

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Павел Табаков притворится восемнадцатилетним на съемках комедии «Молодой человек» фотографии
Павел Табаков притворится восемнадцатилетним на съемках комедии «Молодой человек» фотографии
Павел Табаков притворится восемнадцатилетним на съемках комедии «Молодой человек» фотографии
Павел Табаков притворится восемнадцатилетним на съемках комедии «Молодой человек» фотографии
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