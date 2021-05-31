Павел Табаков притворится восемнадцатилетним на съемках комедии «Молодой человек»

У главного героя Вани Ревзина практически не было детства. Днем и ночью он учился, занимался с репетиторами, ходил на разные кружки и курсы под присмотром мамы. Мама всегда уверяла Ваню, что так он непременно выбьется в люди, а дети, которые играют и валяют дурака, в итоге вырастут и будут лазить по помойкам. Ваня вырос, он всю жизнь был честным и никем не стал. Его увольняют с работы, а жена уходит к другому. Ваня решает, что жизнь по заветам его мамы не принесла ему счастья и что в нашем мире для успеха нужно схитрить. Ему срочно нужны деньги, и он впервые идет на аферу, где прикидывается восемнадцатилетним парнем.
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