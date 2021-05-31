«Света с того света» вернется на ТНТ 15 июня

Второй сезон романтичного скринлайфа «Света с того света» стартует 15 июня на ТНТ. Образ онлайн-экстрасенса вновь воплотила Мария Машкова, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба ТНТ
Главная героиня – выпускница медицинского вуза Света, которая после несчастного случая не может ходить. От нее все отворачиваются: увольняют с работы, а затем бросает любимый. Но Света не отчаивается и находит врача, готового сделать операцию, которая поставит ее на ноги. Осталось только как-то достать шестизначную сумму в евро. Решение приходит буквально из космоса: стать «экстрасенсом» на дому. В новых эпизодах героиню настигает внезапная любовь – буквально из соседнего окна, за которым она следит с помощью телескопа.
«Во втором сезоне мы узнаём, насколько Света нежная и как ей хочется любви – ещё больше, чем в первом сезоне. Романтическая линия для меня была основной. Я прямо переживала, кого утвердят на роль Светиного возлюбленного. Хотелось по-настоящему краснеть в кадре. Это же скайп-камеры, крупный план, и видны все детали. Надеюсь, что у меня получилось пару раз засмущаться и покраснеть по-настоящему. Уж очень симпатичного героя нашли», — отметила Мария Машкова.
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