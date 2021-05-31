«Света с того света» вернется на ТНТ 15 июня

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Гран-при «Вислы» достался драме «Как можно дальше отсюда» Петра Домалевского

31 мая

Павел Табаков притворится восемнадцатилетним на съемках комедии «Молодой человек»

В фильме также заняты Данила Козловский, Ингрид Олеринская и Данила Поперечный