В Москве стартовали съемки сериала «Французы под Москвой» с Ольгой Медынич и Марией Порошиной в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где состоится премьера проекта.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
В центре сюжета — две совершенно разные семьи, получившие в наследство от знаменитого дедушки одну усадьбу и вынужденные уживаться вместе. Петриковы планировали самостоятельно распоряжаться новым жилищем, если бы не внезапно нагрянувшие французские родственники — Петрикофф-Люсьен, которые устраивают на своей половине дома настоящую буржуазную революцию.
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