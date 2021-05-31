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Стартовали съемки сериала «Французы под Москвой» с Ольгой Медынич и Марией Порошиной

31 мая
2021 год

Новости кино >>
31 мая 2021
В Москве стартовали съемки сериала «Французы под Москвой» с Ольгой Медынич и Марией Порошиной в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где состоится премьера проекта.

Стартовали съемки сериала «Французы под Москвой» с Ольгой Медынич и Марией Порошиной
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

В центре сюжета — две совершенно разные семьи, получившие в наследство от знаменитого дедушки одну усадьбу и вынужденные уживаться вместе. Петриковы планировали самостоятельно распоряжаться новым жилищем, если бы не внезапно нагрянувшие французские родственники — Петрикофф-Люсьен, которые устраивают на своей половине дома настоящую буржуазную революцию.

Режиссерское кресло занял Александр Жигалкин. В фильме также сыграют Максим Литовченко, Александр Карпов, Вероника Устинова и Максим Сапрыкин.
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