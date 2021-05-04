Объявлены победители «Артдокфеста»

Международный фестиваль документального кино «Артдокфест» подвел итоги на церемонии вручения в Риге. Гран-при присудили фильму Река Валерика «Тихий голос» с формулировкой «За талант слышать неслышное и видеть невидимое», сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба «Артдокфеста»
«У этого фильма есть особая история, она связана с колоссальным давлением, с которым мы столкнулись, когда пытались показать его в Москве в небольшом зале для небольшого количества зрителей. Мы очень рады, что хотя бы попытались донести до зрителей вашу картину. Уверяю, что в этом решении нет никакой политкорректности. За все годы фестиваля мы ни одну картину не лоббировали. Это абсолютно честное решение жюри, которое считает, что это художественное, объёмное и интимное высказывание», — отметил президент фестиваля Виталий Манский, награждая режиссера по аудиосвязи.
В основном конкурсе награды распределились следующим образом. Спецприз жюри достался картине «Земля голубая будто апельсин» Ирины Цилык. Лучшим режиссером был назван Виктор Косаковский за фильм «Гунда». Получая награду, он отказался от денежного приза и попросил передать его Евгении Останиной, жене своего погибшего друга Александра Расторгуева и режиссеру фильма «Расторгуев». Специальное упоминание жюри получил «Байконур. Вторжение» Ангела Ангелова.
В конкурсе «Балтийский фокус» победителем стал фильм «Тревожные воспоминания» Элины Ланге-Ионатамишвили. В режиссерской категории был отмечен Гиедра Жиските за «Прыжок». Специальное упоминание жюри получила «Одна жизнь» Марии Стонине с формулировкой «За красоту и неординарность».
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