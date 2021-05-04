Организаторы «Золотого глобуса» планируют реформы, связанные с расовым разнообразием

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), присуждающая премию «Золотой глобус», представила проект реформ, направленных на повышение расового разнообразия, сообщает Variety.
фото: variety.com
Планируется, что ассоциация, насчитывающая около 90 участников, примет еще 20, уделив особое внимание темнокожим представителям индустрии, и в целом станет более открытой организацией. HFPA хочет нанять сотрудника, занимающегося вопросами расового разнообразия и инклюзивности. На должности в совете директоров больше не смогут назначать пожизненно: руководители будут меняться каждые два года. Катализатором реформ стал ряд статей, разоблачающих деятельность HFPA. В феврале Los Angeles Times обратили внимание, что ни один из 86 членов ассоциации, не был темнокожим.
Также для организаторов «Золотого глобуса» введут ограничения на получения подарков, так как компании часто устраивают для журналистов приемы, надеясь взамен на попадание в номинацию.
Чтобы реформы вступили в силу, их должны одобрить все члены ассоциации. В случае, если изменения не будут приняты своевременно, HFPA примет более серьезные меры, включая исключение участников.
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