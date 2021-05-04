Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Лендинг «Игра: одень прабабушку»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Томасин МакКензи исполнит главную роль в байопике о гимнастке Керри Страг

4 мая
2021 год

Новости кино >>
4 мая 2021
Новозеландская актриса Томасин МакКензиКролик Джоджо») сыграет в байопике Perfect о гимнастке Керри Страг, сообщает Deadline.

Томасин МакКензи исполнит главную роль в байопике о гимнастке Керри Страг
фото: inglam.ru

Керри Страг прославилась после Олимпийских игр 1996 года, где она выступала в составе команды «Великолепная семерка». Несмотря на травмированную лодыжку, девушка отработала всю программу и одержала победу.

Это режиссерский проект Оливии Уайлд, которая дебютировала как постановщица с фильмом «Образование». Сейчас она работает над своей второй картиной «Не волнуйся, дорогая».

Ожидается, что съемки спортивного байопика стартуют в 2022 году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
М. Найт Шьямалан снимает картину с Гаэлем Гарсией Берналем и Томасин Маккензи
персоны
Томасин МаккензиОливия Уайлд
фильмы
Кролик ДжоджоОбразование

анонс

Лендинг «Игра: одень прабабушку»

Скорбим

Ефим Каменецкий
3 мая ушёл из жизни актёр Ефим Каменецкий.
Жан Мельников
2 мая ушёл из жизни актёр Жан Мельников.

День рождения >>

Ирина Баринова
Зоя Василькова
Наталья Величко
Ярослав Гуревич
Татьяна Кулиш
Дмитрий Лаленков
Елизавета Майская
Татьяна Самойлова
Ольга Сутулова
Жерар Жюньо
Мэри Бет МакДонаф
Эсмонд Найт
Малгожата Печиньская
Ханна Станкувна
Нелли Фрейда
Одри Хепбёрн
все родившиеся 4 мая >>

Афиша кино >>

Иди и смотри
военный фильм, драма
СССР, 1985
Сопротивление
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, США, Франция, 2020
Чунгкингский экспресс
детектив, драма, комедия, мелодрама
Китай, 1994
Ангел мести
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Восемь сотен
боевик, военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2020
Лес самоубийц
фильм ужасов
Япония, 2021
Пчёлка Майя
детский фильм, приключения, семейное кино
Австралия, Германия, 2021
Извержение
боевик, приключения, триллер, фильм-катастрофа, шпионский фильм
Южная Корея, 2019
Прабабушка лёгкого поведения. Начало
комедия
Россия, 2021
Смешарики и друзья в кино
детский фильм, комедия, приключения
Россия, 2021
Шаг вперед: Жар улиц
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм
Колумбия, Аргентина, 2018
Элемент преступления
драма, триллер
Дания, 1984
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен