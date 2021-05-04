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4 мая 2021
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Томасин МакКензи исполнит главную роль в байопике о гимнастке Керри Страг
Томасин МакКензи исполнит главную роль в байопике о гимнастке Керри Страг
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4 мая 2021
Новозеландская актриса
Томасин МакКензи
(«
Кролик Джоджо
») сыграет в байопике
Perfect
о гимнастке Керри Страг, сообщает
Deadline
.
фото: inglam.ru
Керри Страг прославилась после Олимпийских игр 1996 года, где она выступала в составе команды «Великолепная семерка». Несмотря на травмированную лодыжку, девушка отработала всю программу и одержала победу.
Это режиссерский проект
Оливии Уайлд
, которая дебютировала как постановщица с фильмом «
Образование
». Сейчас она работает над своей второй картиной «
Не волнуйся, дорогая
».
Ожидается, что съемки спортивного байопика стартуют в 2022 году.
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