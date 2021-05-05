Эми Адамс сыграет учёную Сюзанн Симард, доказавшую «общение» деревьев

Эми Адамс
сыграет главную роль в адаптации мемуаров эколога Сюзанн Симард
«В поисках материнского дерева
» (Finding the Mother Tree), уверяет Deadline
.
Адамс не только возглавит актёрскую команду, но и выступит продюсером вместе с Джейком Джилленхолом
, Стейси О'Нил
, Ривой Маркер
, Ноем Сталем
и Кейт Клиффорд
.
На счету Симард открытие в области дендрологии. Согласно её исследованию, у деревьев есть способность «общаться» друг с другом под землёй благодаря огромной сети грибов, известной под названием мицелий.
Лента, как и мемуары, вышедшие на днях в США, будет сосредоточена на жизни учёной, её работе и материнстве. Коллеги не сразу признали доводы эколога, однако со временем их объявили безошибочными. Открытие Симард вдохновило Джеймса Кэмерона
на создание Древа Душ в «Аватаре
».
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