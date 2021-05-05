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Эми Адамс сыграет учёную Сюзанн Симард, доказавшую «общение» деревьев

5 мая
2021 год

Новости кино >>
5 мая 2021
Эми Адамс сыграет главную роль в адаптации мемуаров эколога Сюзанн Симард «В поисках материнского дерева» (Finding the Mother Tree), уверяет Deadline.

Адамс не только возглавит актёрскую команду, но и выступит продюсером вместе с Джейком Джилленхолом, Стейси О'Нил, Ривой Маркер, Ноем Сталем и Кейт Клиффорд.

Эми Адамс и Джейк Джилленхол
фото: comingsoon.net

На счету Симард открытие в области дендрологии. Согласно её исследованию, у деревьев есть способность «общаться» друг с другом под землёй благодаря огромной сети грибов, известной под названием мицелий.

Лента, как и мемуары, вышедшие на днях в США, будет сосредоточена на жизни учёной, её работе и материнстве. Коллеги не сразу признали доводы эколога, однако со временем их объявили безошибочными. Открытие Симард вдохновило Джеймса Кэмерона на создание Древа Душ в «Аватаре».
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