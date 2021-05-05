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Крис Пайн и Хью Грант снимаются в экранизации Dungeons & Dragons

5 мая
2021 год

Новости кино >>
5 мая 2021
Стартовали съёмки новой экранизации настольной игры Dungeons & Dragons. Фотографию со съёмочной площадки опубликовал в своём твиттере один из режиссёров адаптации Джонатан Голдштейн.

Крис Пайн и Хью Грант снимаются в экранизации Dungeons & Dragons
фото: twitter.com

Главная роль в картине закреплена за Крисом Пайном. Хью Грант сыграет главного злодея. Компанию им составят София Лиллис, Мишель Родригес, Джастис Смит и Реже-Жан Пейдж. Сорежиссёром Голдштейна является Джон Фрэнсис Дейли. Подробности сюжета держатся в секрете.

Настольная ролевая игра в жанре фэнтези Dungeons & Dragons была выпущена Hasbro в 1974 году. Впоследствии на её основе создали компьютерные игры, анимационный сериал, транслировавшийся в середине 1980-х, и художественный фильм «Подземелье драконов». Однако лента не снискала популярности, хоть и получила сиквел.
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