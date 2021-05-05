Крис Пайн и Хью Грант снимаются в экранизации Dungeons & Dragons

Стартовали съёмки новой экранизации настольной игры Dungeons & Dragons
. Фотографию со съёмочной площадки опубликовал в своём твиттере
один из режиссёров адаптации Джонатан Голдштейн
.
Главная роль в картине закреплена за Крисом Пайном
. Хью Грант
сыграет главного злодея. Компанию им составят София Лиллис
, Мишель Родригес
, Джастис Смит
и Реже-Жан Пейдж
. Сорежиссёром Голдштейна является Джон Фрэнсис Дейли
. Подробности сюжета держатся в секрете.
Настольная ролевая игра в жанре фэнтези Dungeons & Dragons была выпущена Hasbro в 1974 году. Впоследствии на её основе создали компьютерные игры, анимационный сериал, транслировавшийся в середине 1980-х, и художественный фильм «Подземелье драконов
». Однако лента не снискала популярности, хоть и получила сиквел.
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