Брюс Уиллис трижды спасёт дом престарелых

Брюс Уиллис
согласился на одну из ролей в трилогии «Крепость
» (Fortress), посвящённой захвату дома престарелых, сообщает Deadline
.
Компанию постаревшему «Крепкому орешку» составят Чад Майкл Мюррей
, Джесси Меткаф
и Келли Грейсон
. Режиссёрское кресло занял Джеймс Каллен Брэссак
. За производство отвечает компания Emmett/Furla Films. Идея трилогии разработана со-генеральным директором EFF Рэндаллом Эмметом
и Эмилем Хиршем
, а сценарии написал Алан Хорснейл
. Съёмки первой части уже проходят в Пуэрто-Рико.
История вращается вокруг сверхсекретного дома престарелых для бывших сотрудников спецслужб. Группа преступников во главе с Балзари (Мюррей) вторгается на территорию, одержимая жаждой мести Роберту (Уиллис), вынуждая отставного офицера и его сына (Меткаф) спасти положение.
обсуждение >>