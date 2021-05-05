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Брюс Уиллис трижды спасёт дом престарелых

5 мая
2021 год

Новости кино >>
5 мая 2021
Брюс Уиллис согласился на одну из ролей в трилогии «Крепость» (Fortress), посвящённой захвату дома престарелых, сообщает Deadline.

Брюс Уиллис трижды спасёт дом престарелых
фото: deadline.com

Компанию постаревшему «Крепкому орешку» составят Чад Майкл Мюррей, Джесси Меткаф и Келли Грейсон. Режиссёрское кресло занял Джеймс Каллен Брэссак. За производство отвечает компания Emmett/Furla Films. Идея трилогии разработана со-генеральным директором EFF Рэндаллом Эмметом и Эмилем Хиршем, а сценарии написал Алан Хорснейл. Съёмки первой части уже проходят в Пуэрто-Рико.

История вращается вокруг сверхсекретного дома престарелых для бывших сотрудников спецслужб. Группа преступников во главе с Балзари (Мюррей) вторгается на территорию, одержимая жаждой мести Роберту (Уиллис), вынуждая отставного офицера и его сына (Меткаф) спасти положение.
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