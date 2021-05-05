«Майор Гром: Чумной доктор» вышел на Netflix

Российский кинокомикс Олега Трофима
«Майор Гром: Чумной доктор
» с Тихоном Жизневским
в главной роли стал доступен на Netflix в России. Позднее его увидят «во всём мире, как Netflix Original»
. Об этом стало известно благодаря продюсеру фильма Михаилу Китаеву
, поделившемуся радостной новостью на своей странице в социальной сети Facebook
.
«Это большая честь для нас — быть представленным в обширной библиотеке Netflix именно как Netflix Original — это не только знак признания со стороны одной из крупнейших киностудий мира, не только знак качества, но и приглашение стать членом большой семьи Netflix Original, в первую очередь для нас — это уникальная возможность показать свой фильм на основных языках мира всей многомиллионной аудитории Нетфликс во всех уголках земного шара», —
говорится в сообщении Китаева.
Продюсер поделился воспоминанием о том, как он вместе с основателем Bubble Comics Артёмом Габреляновым
разрабатывал стратегию реализации международных продаж картины. Для них важнейшим из всех показателей был объём аудитории, и из-за желания показать ленту как можно большему количеству людей оба шутили, «что если Нетфликс заинтересуется "Громом"»
, то они продадут «хоть за один доллар, так как стратегически доступ к большой аудитории при создании франшизы важнее сиюминутной прибыли с реализации прав»
. У создателей фильма получилось не только заинтересовать руководство потокового сервиса, но и «заключить рекордную для российского контента сделку»
.
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