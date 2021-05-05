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«Майор Гром: Чумной доктор» вышел на Netflix

5 мая
2021 год

Новости кино >>
5 мая 2021
Российский кинокомикс Олега Трофима «Майор Гром: Чумной доктор» с Тихоном Жизневским в главной роли стал доступен на Netflix в России. Позднее его увидят «во всём мире, как Netflix Original». Об этом стало известно благодаря продюсеру фильма Михаилу Китаеву, поделившемуся радостной новостью на своей странице в социальной сети Facebook.

«Майор Гром: Чумной доктор» вышел на Netflix
фото: facebook.com

«Это большая честь для нас — быть представленным в обширной библиотеке Netflix именно как Netflix Original — это не только знак признания со стороны одной из крупнейших киностудий мира, не только знак качества, но и приглашение стать членом большой семьи Netflix Original, в первую очередь для нас — это уникальная возможность показать свой фильм на основных языках мира всей многомиллионной аудитории Нетфликс во всех уголках земного шара», — говорится в сообщении Китаева.

Продюсер поделился воспоминанием о том, как он вместе с основателем Bubble Comics Артёмом Габреляновым разрабатывал стратегию реализации международных продаж картины. Для них важнейшим из всех показателей был объём аудитории, и из-за желания показать ленту как можно большему количеству людей оба шутили, «что если Нетфликс заинтересуется "Громом"», то они продадут «хоть за один доллар, так как стратегически доступ к большой аудитории при создании франшизы важнее сиюминутной прибыли с реализации прав». У создателей фильма получилось не только заинтересовать руководство потокового сервиса, но и «заключить рекордную для российского контента сделку».
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