Екатерина Тышкевич и Антон Батырев вернутся к героям сериала «Ничто не случается дважды» 10 мая

По словам Оксаны Байрак, «следующие восемь серий "Ничто не случается дважды" — драма, объясняющая поднакопившиеся неясные моменты первых 16 серий. От них стоит ждать красоты и любви! Зрителей будет держать интрига невероятных чувственных событий, поддержанная замечательной игрой актёров и эстетикой визуального ряда. Чистая мелодрама не может оказывать сопротивление современным работам — поэтому нужны эксперименты, такие, как симбиоз жанров: экшн, триллер, драма, детектив».
В центре сюжета любовной саги история взаимоотношений бизнесмена Вадима Огнева (Батырев) и девушки Маши (Тышкевич), которая точь-в-точь схожа с его самой первой любовью в жизни. В их короткой, но яркой связи появилась на свет дочь Катя. Её украдет Вадим вскоре после расставания со своей юной возлюбленной. Вместе с ребёнком он будет скрываться в разных уголках мира.
фото: пресс-служба Первого канала
Антон Батырев считает, что его персонаж — «человек-результат. Всё, чего хочет, добивается. Но не брезгует путём достижения желаемого. А с Машей всё пошло не по его правилам. Через время это способствует изменениям в нём самом».
Продолжение расскажет о событиях, которые начнутся через девять месяцев после финала первого сезона. Огнев, выжив после покушения, отходит от криминальных дел ради счастья дочери. Он покупает небольшой остров, где живёт отшельником, воспитывая маленькую Катю. Девочка считает, что её мама умерла. Тем временем Маша не прекращает поиски дочери. Непросто складывается жизнь и у Аглаи. Она узнаёт, что её муж-продюсер врал ей, и это только начало потрясений.
фото: пресс-служба Первого канала
«В первой части Маша была совсем девчонкой, в продолжении — она уже молодая женщина с довольно непростым бэкграундом. С момента, когда Огнев украл у неё дочь, проходит целых семь лет – на этой сцене и завершается первый фильм. Семь лет поиска старшей дочки — эти события изменили мою героиню, наложили особый отпечаток на её пластику, мимику, но главное – на глаза. Довольно непростым было нарисовать в своём воображении картину, что у меня целых двое детей, ведь в реальности у меня этого опыта пока нет. Сложнее всего проходил первый съёмочный день продолжения фильма. Мы с Антоном Батыревым начали с глубоких сцен, и сначала только нащупывали персонажей, ведь был значительный перерыв после съёмок первой части. Но мы действительно отличная команда, потому что скоро поймали нужную волну и уверенно встали на рельсы наших линий», — рассказала Екатерина Тышкевич.
Ради роли Аглаи актрисе Натали Старынкевич пришлось «постареть» на полтора десятка лет.
фото: пресс-служба Первого канала
«Это психологически тяжело, ведь мы, девушки, хотим быть красивыми и боремся с морщинами. Моя Аглая Ильинична старше меня на 15 лет, и наш художник по гриму Саша каждый день делала мне сложный пластический грим. Раньше я бурчала, теперь говорю ей "спасибо" за терпение! Но знаете, я – это не старая Натали, это взрослая Аглая. Это классно – получить возможность быть другой, быть разной! И если через десять лет я буду выглядеть так, то меня устраивает — моя Аглая стареет красиво! Я благодарна Оксане Ивановне за возможность получить такой опыт! Ведь мне доверили роль взрослой женщины, которая старше меня почти на два десятка лет, а не взяли актрису, которая больше подходит по возрасту», — поделилась своими впечатлениями Старынкевич.
Локациями для сериала послужили Киев, Белоруссия, Грузия и Турция. Во время съёмок чуть не утонула шестилетняя Евфросиния Мельник, играющая дочку Вадима и Маши. Девочка оступилась, заходя в море, и провалилась в прибрежную яму. Бросилась спасать её Екатерина Тышкевич. В итоге всё закончилось благополучно, не считая исполосованных в кровь о камни ног исполнительницы главной роли и части ракушки в её ступне.
фото: пресс-служба Первого канала
В отличие от первого сезона, в новых сериях не будет Максима Дрозда. Но можно будет увидеть его младшую сестру Клавдию Дрозд и её маму Анастасию Бунину, сыгравших в фильме полноценные роли. В сериале появятся жаркие латиноамериканские ритмы. По сюжету в героя Батырева влюбится чилийская танцовщица Филомена (Анастасия Скибунова) и исполнит отдельно для него настоящий танец страсти.
Если в первом сезоне Екатерине Тышкевич пришлось похудеть на восемь килограмм за полтора месяца и покрасить впервые в жизни волосы, то в этот раз у её персонажа появятся очки, а озвучивать она будет Машу низким голосом. Это было сделано для ощущения возраста и солидности её изменившейся за семь лет героини.
фото: пресс-служба Первого канала
«Миллионы поклонников фильма требовали продолжения, которое я вообще не планировала снимать! Я оставила открытый финал, дав возможность каждому зрителю решить самому для себя, кто с кем остался. Но не тут-то было! Получилась абсолютная модель нашей жизни: и с горестями, и с радостями. Добро побеждает зло, пробиваясь сквозь непростые перипетии. Будем считать, фильмом "Ничто не случается дважды" я визуализировала аксиому — за каждый поступок мы получаем то, что заслужили», — говорит Оксана Байрак.
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