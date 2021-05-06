Джорджу Клуни исполнилось 60 лет

Сегодня, 6 мая, исполнилось 60 лет племяннику певицы Розмари Клуни, знаменитому американскому актёру, режиссёру, продюсеру, сценаристу, предпринимателю, активисту и обладателю двух премий «Оскар» Джорджу Клуни, прославившемуся благодаря ролям доктора Дага Росса в сериале «Скорая помощь» и Сета Гекко в хоррор-боевике Роберта Родригеса «От заката до рассвета».
Джордж Тимоти Клуни родился 6 мая 1961 года в Мэйсвилле, штат Кентукки, в семье бывшей королевы красоты Нины Брюс и телеведущего Ника Клуни. В средней школе будущий актёр страдал от паралича Белла, в связи с чем заработал прозвище «Франкенштейн». Позже Клуни раздумывал о профессии юриста или профессионального игрока в бейсбол, однако ни в том, ни в другом успеха не достиг. Получил образование в университете Северного Кентукки.
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