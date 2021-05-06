Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Лендинг «Игра: одень прабабушку»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джорджу Клуни исполнилось 60 лет

6 мая
2021 год

Новости кино >>
6 мая 2021
Сегодня, 6 мая, исполнилось 60 лет племяннику певицы Розмари Клуни, знаменитому американскому актёру, режиссёру, продюсеру, сценаристу, предпринимателю, активисту и обладателю двух премий «Оскар» Джорджу Клуни, прославившемуся благодаря ролям доктора Дага Росса в сериале «Скорая помощь» и Сета Гекко в хоррор-боевике Роберта Родригеса «От заката до рассвета».

Джордж Тимоти Клуни родился 6 мая 1961 года в Мэйсвилле, штат Кентукки, в семье бывшей королевы красоты Нины Брюс и телеведущего Ника Клуни. В средней школе будущий актёр страдал от паралича Белла, в связи с чем заработал прозвище «Франкенштейн». Позже Клуни раздумывал о профессии юриста или профессионального игрока в бейсбол, однако ни в том, ни в другом успеха не достиг. Получил образование в университете Северного Кентукки.

Джорджу Клуни исполнилось 60 лет
фото: в образе доктора Дага Росса

Дебютировал на телевидении в 1978-м, появившись в эпизоде мини-сериала «Столетие». В кино впервые сыграл в мелодраме «И они выключены», вышедшей в 1982-м. Первой главной ролью в Голливуде для него стала работа в культовой картине «От заката до рассвета». Впоследствии он сыграл в таких популярных фильмах и сериалах, как «Один прекрасный день», «Вне поля зрения», трилогия «Одиннадцать друзей Оушена», «Солярис», «Спокойной ночи и удачи», «Безумный спецназ», «О, где же ты, брат?», «Мне бы в небо», «Гравитация», «Да здравствует Цезарь!», «Уловка-22» и многие другие. Всего на его счету более 90 ролей в кино и на телевидении.

В качестве режиссёра Джордж Клуни дебютировал в 2002-м с фильмом «Признания опасного человека». Затем он выступил постановщиком картин «Любовь вне правил», «Мартовские иды», «Охотники за сокровищами», «Субурбикон», «Полночное небо» и других. Был неоднократно признан самым красивым мужчиной планеты и является обладателем множества всевозможных кинопремий, включая два «Оскара», четыре «Золотых глобуса», BAFTA, «Эмми», «Сатурн», четыре приза Берлинале и семь наград Венецианского кинофестиваля.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джулия Робертс и Джордж Клуни отправятся на Бали
Джордж Клуни экранизирует роман Джона Гришэма о бейсболистах
Джордж Клуни откроет «Нежный бар»
Фелисити Джонс составит компанию Джорджу Клуни
Джордж Клуни застрянет в Арктике
55 лет Джорджу Клуни
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Джордж КлуниРоберт Родригес
фильмы
Безумный спецназВне поля зренияГравитацияДа здравствует Цезарь!Двенадцать друзей ОушенаЛюбовь вне правилМартовские идыМне бы в небоО, где же ты, брат?Один прекрасный деньОдиннадцать друзей ОушенаОт заката до рассветаОхотники за сокровищамиПолночное небоПризнания опасного человекаСкорая помощьСолярисСпокойной ночи и удачиСтолетиеСубурбиконТринадцать друзей ОушенаУловка-22

фотографии >>
«От заката до рассвета»
в образе доктора Дага Росса
Джорджу Клуни исполнилось 60 лет фотографии
Джорджу Клуни исполнилось 60 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Лендинг «Игра: одень прабабушку»

Скорбим

Дмитрий Черных
4 мая ушёл из жизни актёр Дмитрий Черных.
Ефим Каменецкий
3 мая ушёл из жизни актёр Ефим Каменецкий.
Жан Мельников
2 мая ушёл из жизни актёр Жан Мельников.

День рождения >>

Александр Белявский
Игорь Гордин
Леонид Громов
Сергей Куприянов
Кямиль Магерамов
Юрий Пузырёв
Александра Ребенок
Евгения Туркова
Владимир Этуш
Стюарт Грэйнджер
Кристиан Клавье
Джордж Клуни
Анн Парийо
Слободан Перович
Жан-Франсуа Порон
Орсон Уэллс
все родившиеся 6 мая >>

Афиша кино >>

Иди и смотри
военный фильм, драма
СССР, 1985
Сопротивление
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, США, Франция, 2020
Чунгкингский экспресс
детектив, драма, комедия, мелодрама
Китай, 1994
Ангел мести
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Восемь сотен
боевик, военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2020
Лес самоубийц
фильм ужасов
Япония, 2021
Прабабушка лёгкого поведения. Начало
комедия
Россия, 2021
Пчёлка Майя
детский фильм, приключения, семейное кино
Австралия, Германия, 2021
Извержение
боевик, приключения, триллер, фильм-катастрофа, шпионский фильм
Южная Корея, 2019
Смешарики и друзья в кино
детский фильм, комедия, приключения
Россия, 2021
Шаг вперед: Жар улиц
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм
Колумбия, Аргентина, 2018
Элемент преступления
драма, триллер
Дания, 1984
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен