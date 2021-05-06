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Юра Борисов записался во второй сезон «Эпидемии»

6 мая
2021 год

Новости кино >>
6 мая 2021
К команде второго сезона сериала «Эпидемия» присоединился Юра Борисов. Его персонаж сыграет важную роль в судьбе «группы выживших», уточняет пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, отвечающей за производство экранизации романа Яны Вагнер «Вонгозеро».

«Я смотрел первый сезон во время карантина, и настроение его максимально подходило под моё в тот момент. Весной 2020-го было очень мрачно на душе и так же мрачно на экране. Очень хотелось света. И вот мой персонаж появляется и становится проводником для всей команды героев, которых мы уже знаем. Он ведёт их навстречу чему-то неизведанному», – рассказал актёр.

Юра Борисов записался во второй сезон «Эпидемии»
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

Юра Борисов уже успел поработать с новым режиссёром «Эпидемии» Дмитрием Тюриным на площадке на нескольких сменах, но пока ещё не встретился с главными героями.

По словам актёра, ему «интересно, как появление моего персонажа трансформирует силы, которые распределялись на всех героев. С кем будет эксперимент, битва в реальной жизни. Я жду, какой станет команда со мной, кто какие позиции займёт и с каким настроением, с кем и какой получится найти контакт, и к какой динамике в результате это всё приведёт».
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