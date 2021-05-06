Карен Оганесян приступил к съёмкам продолжения сериала «Игра на выживание»

Стартовали съёмки второго сезона сериала Карена Оганесяна «Игра на выживание». Первые смены обновлённый актёрский состав отработал в Москве, но вскоре съёмочная группа отправится в Узбекистан, где запланирован основной этап производства. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
Карен Оганесян поставит и второй сезон, который расскажет о событиях, произошедших после того, как 16 человек пропали в Тайге на съёмках реалити «Выживший» с призом в один миллион евро для последнего оставшегося на шоу участника. Сюжет продолжения построят вокруг новой игры – правила и философия проекта не изменятся, зато организаторы жестокого реалити на выживание соберут новый состав участников, а полигоном для них станет территория Узбекистана.
«Разработкой концепции второго сезона мы занялись ещё на съёмках первого, но работа над сценарием велась долгое время. Мы даже изучали отзывы зрителей о первом сезоне, чтобы постараться в продолжении ответить на вопросы, подтвердить или опровергнуть часть догадок. Местом действия мы выбрали Узбекистан – страну с ярким восточным колоритом, которая для зрителей "Игры на выживание" откроется с новой стороны. Возможно, после просмотра второго сезона вы захотите поехать и своими глазами увидеть эти красивейшие места», — рассказала Нелли Яралова.
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