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Карен Оганесян приступил к съёмкам продолжения сериала «Игра на выживание»

6 мая
2021 год

Новости кино >>
6 мая 2021
Стартовали съёмки второго сезона сериала Карена Оганесяна «Игра на выживание». Первые смены обновлённый актёрский состав отработал в Москве, но вскоре съёмочная группа отправится в Узбекистан, где запланирован основной этап производства. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Карен Оганесян поставит и второй сезон, который расскажет о событиях, произошедших после того, как 16 человек пропали в Тайге на съёмках реалити «Выживший» с призом в один миллион евро для последнего оставшегося на шоу участника. Сюжет продолжения построят вокруг новой игры – правила и философия проекта не изменятся, зато организаторы жестокого реалити на выживание соберут новый состав участников, а полигоном для них станет территория Узбекистана.

Карен Оганесян приступил к съёмкам продолжения сериала «Игра на выживание»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В продолжении вновь сыграют Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин и Игорь Верник, однако большая часть актёрского состава обновится. Производством сериала занимаются компании 1-2-3 Production и «Амедиа Продакшн», продюсируют Валерий Федорович, Евгений Никишов и Нелли Яралова. Премьера состоится в 2022 году на ТНТ и в видеосервисе Premier.

«Разработкой концепции второго сезона мы занялись ещё на съёмках первого, но работа над сценарием велась долгое время. Мы даже изучали отзывы зрителей о первом сезоне, чтобы постараться в продолжении ответить на вопросы, подтвердить или опровергнуть часть догадок. Местом действия мы выбрали Узбекистан – страну с ярким восточным колоритом, которая для зрителей "Игры на выживание" откроется с новой стороны. Возможно, после просмотра второго сезона вы захотите поехать и своими глазами увидеть эти красивейшие места», — рассказала Нелли Яралова.
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Карен Оганесян приступил к съёмкам продолжения сериала «Игра на выживание» фотографии
Карен Оганесян приступил к съёмкам продолжения сериала «Игра на выживание» фотографии
Карен Оганесян приступил к съёмкам продолжения сериала «Игра на выживание» фотографии
Карен Оганесян приступил к съёмкам продолжения сериала «Игра на выживание» фотографии
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