Карен Оганесян приступил к съёмкам продолжения сериала «Игра на выживание»

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Его персонаж сыграет важную роль в судьбе «группы выживших».

Юра Борисов записался во второй сезон «Эпидемии»

Екатерина Тышкевич и Антон Батырев вернутся к героям сериала «Ничто не случается дважды» 10 мая

5 мая

«Майор Гром: Чумной доктор» вышел на Netflix

Фильм, доступный на стриминговом сервисе в России, позднее увидят и во всём мире.