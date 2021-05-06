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Эдриан Броуди станет одним из «Наследников»

6 мая
2021 год

Новости кино >>
6 мая 2021
Эдриан Броуди присоединился к касту третьего сезона сериала «Наследники», производством которого занимается видеосервис HBO Max. Об этом сообщает Variety.

Эдриан Броуди станет одним из «Наследников»
фото: variety.com

В центре сюжета — американская семья медиамагнатов во главе с властным патриархом Логаном Роем (Брайан Кокс). В конце второго сезона он оказался в трудной ситуации, пытаясь сохранить благополучие своего конгломерата Waystar Royco, из-за которого вот-вот начнется семейная война.

Броуди сыграет Джоша Ааронсона — миллиардера, активиста и инвестора, который станет ключевым игроком в битве за владение Waystar. Недавно присоединившийся к проекту Александр Скарсгард воплотит образ успешного бизнесмена Лукаса Матссона.

В прошлом году работе над третьим сезоном помешала пандемия, и старт пришлось отложить. Сейчас съемки идут в Нью-Йорке. Дата премьеры пока не сообщается.
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