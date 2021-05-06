Эдриан Броуди станет одним из «Наследников»

Эдриан Броуди присоединился к касту третьего сезона сериала «Наследники», производством которого занимается видеосервис HBO Max. Об этом сообщает Variety.
фото: variety.com
В центре сюжета — американская семья медиамагнатов во главе с властным патриархом Логаном Роем (Брайан Кокс). В конце второго сезона он оказался в трудной ситуации, пытаясь сохранить благополучие своего конгломерата Waystar Royco, из-за которого вот-вот начнется семейная война.
Броуди сыграет Джоша Ааронсона — миллиардера, активиста и инвестора, который станет ключевым игроком в битве за владение Waystar. Недавно присоединившийся к проекту Александр Скарсгард воплотит образ успешного бизнесмена Лукаса Матссона.
В прошлом году работе над третьим сезоном помешала пандемия, и старт пришлось отложить. Сейчас съемки идут в Нью-Йорке. Дата премьеры пока не сообщается.
обсуждение >>