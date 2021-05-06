Эмили Блант выживает в постапокалиптическом мире в трейлере «Тихого места 2»

В сети появился трейлер фильма «Тихое место 2
». Над продолжением вновь работали Эмили Блант
, исполнившая главную роль, и ее супруг — режиссер и сценарист Джон Красински
.
Семья главных героев продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Действие первого фильма
стартовало на 89-й день после инопланетного вторжения, и зрители имели лишь общее представление о том, с чего все началось. Вторая картина не только покажет, каким был мир героев до атаки инопланетян, но и продолжит действие, трагически оборвавшееся в конце первой части.
«Сюжет первого фильма был целиком посвящен родителям и их заботе о детях. Он демонстрировал зрителю, на что готовы пойти отец и мать, чтобы защитить свое потомство. Вторая часть рассказывает, собственно, о детях. Ее героиня – маленькая девочка, которая знает об этом мире кое-что неизвестное остальным. Она не может спокойно жить с этим знанием, не может день за днем заботиться лишь о небольшой группе людей, будучи уверенной, что может спасти все человечество
», — рассказал Красински.
В сиквеле появятся новые персонажи в исполнении Киллиана Мерфи
и Джимона Хонсу
. По словам создателей фильма, они станут живым доказательством того, что в этом мире еще остались другие люди, но вместе с тем породят новые вопросы.
Премьера «Тихого места 2» состоится 3 июня
.
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