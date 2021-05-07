Клер Фой получила одну из ключевых ролей в триллере «Марлоу»

Клер Фой
сыграет ведущую роль в восьмисерийном триллере «Марлоу
». Согласно Variety
, сериал разрабатывают для сервиса BritBox.
Британское шоу поведает о враждующих семьях Марлоу и Уайатт, конфликтующих из-за земель в устье Темзы. Фой достался образ Иви Уайатт, вернувшейся домой через 15 лет после смерти отца, погибшего во время пожара. По возвращении она втягивается в войну с патриархом Томом Марлоу.
«Я рада быть частью этого захватывающего триллера. Иви Уайатт — такой очаровательный, сложный и обольстительный персонаж, и мне не терпится встать на её место», —
прокомментировала Фой.
Идею для сериала придумали Тони Гризони
и Саймон Максвелл
. Съёмки запланированы на осень, а премьеру следует ожидать в 2022 году.
обсуждение >>