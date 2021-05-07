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Клер Фой получила одну из ключевых ролей в триллере «Марлоу»

7 мая
2021 год

Новости кино >>
7 мая 2021
Клер Фой сыграет ведущую роль в восьмисерийном триллере «Марлоу». Согласно Variety, сериал разрабатывают для сервиса BritBox.

Британское шоу поведает о враждующих семьях Марлоу и Уайатт, конфликтующих из-за земель в устье Темзы. Фой достался образ Иви Уайатт, вернувшейся домой через 15 лет после смерти отца, погибшего во время пожара. По возвращении она втягивается в войну с патриархом Томом Марлоу.


«Я рада быть частью этого захватывающего триллера. Иви Уайатт — такой очаровательный, сложный и обольстительный персонаж, и мне не терпится встать на её место», — прокомментировала Фой.

Идею для сериала придумали Тони Гризони и Саймон Максвелл. Съёмки запланированы на осень, а премьеру следует ожидать в 2022 году.
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