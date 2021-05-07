Ханна Джон-Кэймен перевоплотится в Рыжую Соню

Звезда сериала «Киллджойс
» Ханна Джон-Кэймен
станет новой Рыжей Соней, уверяет THR
.
Режиссёрское кресло очередной «Рыжей Сони
» займёт Джилл Солоуэй
, работавшая над «Анатомией страсти
». По её словам, «Ханна крайне талантливая актриса, за которой мы следили долгие годы, и она является воплощением Рыжей Сони. Её диапазон, эмоциональность и сила полностью соответствуют тем качествам, которые мы искали, и нам не терпится отправиться в это путешествие».
Ранее постановка была закреплена за Брайаном Сингером
, однако продюсеры во главе с Ави Лернером
отказались от его кандидатуры. Над сценарием будущей картины работают сама Солоуэй и Таша Хуо
. В продюсерскую команду фильма также входят Боаз Дэвидсон
, Тревор Шорт
, Криста Кемпбелл
и многие другие.
Соня появилась на свет в 1970-х, как один из персонажей комиксов про Конана-варвара. В 1985 году Бригитта Нилсен
сыграла титульную героиню в картине Ричарда Флейшера
, где ей составил компанию Арнольд Шварценеггер
. В нулевые Саймон Уэст
и Роберт Родригес
планировали создать ремейк с Роуз Макгоуэн
в заглавной роли, но от их идеи осталась только пара постеров.
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