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Ханна Джон-Кэймен перевоплотится в Рыжую Соню

7 мая
2021 год

Новости кино >>
7 мая 2021
Звезда сериала «Киллджойс» Ханна Джон-Кэймен станет новой Рыжей Соней, уверяет THR.

Режиссёрское кресло очередной «Рыжей Сони» займёт Джилл Солоуэй, работавшая над «Анатомией страсти». По её словам, «Ханна крайне талантливая актриса, за которой мы следили долгие годы, и она является воплощением Рыжей Сони. Её диапазон, эмоциональность и сила полностью соответствуют тем качествам, которые мы искали, и нам не терпится отправиться в это путешествие».


Ранее постановка была закреплена за Брайаном Сингером, однако продюсеры во главе с Ави Лернером отказались от его кандидатуры. Над сценарием будущей картины работают сама Солоуэй и Таша Хуо. В продюсерскую команду фильма также входят Боаз Дэвидсон, Тревор Шорт, Криста Кемпбелл и многие другие.

Соня появилась на свет в 1970-х, как один из персонажей комиксов про Конана-варвара. В 1985 году Бригитта Нилсен сыграла титульную героиню в картине Ричарда Флейшера, где ей составил компанию Арнольд Шварценеггер. В нулевые Саймон Уэст и Роберт Родригес планировали создать ремейк с Роуз Макгоуэн в заглавной роли, но от их идеи осталась только пара постеров.
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