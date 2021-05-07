О бедном Билли Киде вновь замолвят слово

Легендарный американский преступник Билли Кид
вновь вернётся на экраны. На сей раз малые, уточняет Variety
.
Майкл Херст
, подаривший миру «Викингов
», написал сценарий для восьмисерийного вестерна, заказанного телесетью Epix. За постановку первых двух эпизодов отвечает Отто Баферст
. Исполнительными продюсерами числятся Херст, Баферст, Дональд Де Лайн
, Дэррил Фрэнк
, Джастин Фалвей
и Тоби Лесли
. «Билла Кида» начнут снимать через месяц в Калгари, а премьеру наметили на 2022 год.
По словам Майкла Херста, «история Билли — это гораздо больше, чем фантастическая драма о харизматичном ковбое, хотя это так. Это также история иммигранта и история создания новой Америки из беззаконного, жестокого хаоса Среднего Запада и его многочисленных народов. Так что в конечном итоге это не просто история — это американский миф».
Зрителей ожидает эпическое романтическое приключение, основанное на жизненных перипетиях Уильяма Генри Маккарти
. В сериале поведают о его скромных ирландских корнях, первых днях в качестве ковбоя и стрелка на американских границах, а также об участии юного бандита в войне в округе Линкольн в 1878 году. Эта неоднозначная фигура неоднократно появлялась в кино. В частности, он стал персонажем таких фильмов, как «Пэт Гэрретт и Билли Кид
», дилогия «Молодые стрелки
», «Малыш Кид
», «Билли Кид
» и другие.
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