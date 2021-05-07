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О бедном Билли Киде вновь замолвят слово

7 мая
2021 год

Новости кино >>
7 мая 2021
Легендарный американский преступник Билли Кид вновь вернётся на экраны. На сей раз малые, уточняет Variety.

Майкл Херст, подаривший миру «Викингов», написал сценарий для восьмисерийного вестерна, заказанного телесетью Epix. За постановку первых двух эпизодов отвечает Отто Баферст. Исполнительными продюсерами числятся Херст, Баферст, Дональд Де Лайн, Дэррил Фрэнк, Джастин Фалвей и Тоби Лесли. «Билла Кида» начнут снимать через месяц в Калгари, а премьеру наметили на 2022 год.

О бедном Билли Киде вновь замолвят слово
фото: deadline.com

По словам Майкла Херста, «история Билли — это гораздо больше, чем фантастическая драма о харизматичном ковбое, хотя это так. Это также история иммигранта и история создания новой Америки из беззаконного, жестокого хаоса Среднего Запада и его многочисленных народов. Так что в конечном итоге это не просто история — это американский миф».

Зрителей ожидает эпическое романтическое приключение, основанное на жизненных перипетиях Уильяма Генри Маккарти. В сериале поведают о его скромных ирландских корнях, первых днях в качестве ковбоя и стрелка на американских границах, а также об участии юного бандита в войне в округе Линкольн в 1878 году. Эта неоднозначная фигура неоднократно появлялась в кино. В частности, он стал персонажем таких фильмов, как «Пэт Гэрретт и Билли Кид», дилогия «Молодые стрелки», «Малыш Кид», «Билли Кид» и другие.
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