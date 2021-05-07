Блейк Лайвли станет «Леди-киллером»

Блейк Лайвли
объединилась со сценаристкой Диабло Коди
, взявшейся за адаптацию комикса «Леди-киллер
» (The Lady Killer) для Netflix, сообщает Deadline
.
Лайвли в грядущем фильме предстанет в образе идеальной домохозяйки Джози Шуллер, обитающей в Штатах образца 1950-х. В те редкие минуты, когда ей не надо заботиться о семье, она превращается в высококвалифицированного киллера. Ей очень нравится вторая работа, а муж понятия не имеет о её тайной жизни.
Одноимённый комикс Жоэль Джонс
и Джейми С. Рича
был выпущен Dark Horse в 2015 году. Для Netflix это уже не первое обращение к продукции издательства — на сервисе выходили «Академия "Амбрелла"
» и «Полярный
».
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