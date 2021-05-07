Не стало Владимира Качана

Не стало заслуженного и народного артиста России, автора и исполнителя песен, советского и российского актёра театра и кино Владимира Качана
. Он не дожил до своего 74-летия всего десять дней. Об этом сообщил РИА Новости Иосиф Райхельгауз
.
«Владимир Качан скончался в Коммунарке от коронавируса», —
цитирует агентство художественного руководителя «Школы современной пьесы
», в которой Качан проработал последние 30 лет.
Владимир Андреевич
родился 18 мая 1947 года в Уссурийске. В 1969-м окончил Щукинское театральное училище. Сыграл множество ролей в кино и московских театрах: работал в ТЮЗе
и Театре на Малой Бронной
у Анатолия Эфроса. С 1991 года — артист Московского театра «Школа современной пьесы». Выступал в бардовских концертах. Был последним из знаменитой троицы друзей, в которую входили Леонид Филатов
и Михаил Задорнов
.
В кино дебютировал эпизодической ролью понятого в детективе «Возвращение "Святого Луки"
». Всего на его счету более 60 ролей. В частности, актёра можно было увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Когда я стану великаном
», «Каникулы Кроша
», «Петровка, 38
», «Зависть богов
», «Бедная Настя
», «Маргарита Назарова
» и многие другие. В фильме «Звезда пленительного счастья
» звучит песня Булата Окуджавы
в его исполнении.
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