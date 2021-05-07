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Не стало Владимира Качана

7 мая
2021 год

Новости кино >>
7 мая 2021
Не стало заслуженного и народного артиста России, автора и исполнителя песен, советского и российского актёра театра и кино Владимира Качана. Он не дожил до своего 74-летия всего десять дней. Об этом сообщил РИА Новости Иосиф Райхельгауз.

«Владимир Качан скончался в Коммунарке от коронавируса», — цитирует агентство художественного руководителя «Школы современной пьесы», в которой Качан проработал последние 30 лет.

Не стало Владимира Качана
фото: gazeta.ru

Владимир Андреевич родился 18 мая 1947 года в Уссурийске. В 1969-м окончил Щукинское театральное училище. Сыграл множество ролей в кино и московских театрах: работал в ТЮЗе и Театре на Малой Бронной у Анатолия Эфроса. С 1991 года — артист Московского театра «Школа современной пьесы». Выступал в бардовских концертах. Был последним из знаменитой троицы друзей, в которую входили Леонид Филатов и Михаил Задорнов.

В кино дебютировал эпизодической ролью понятого в детективе «Возвращение "Святого Луки"». Всего на его счету более 60 ролей. В частности, актёра можно было увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Когда я стану великаном», «Каникулы Кроша», «Петровка, 38», «Зависть богов», «Бедная Настя», «Маргарита Назарова» и многие другие. В фильме «Звезда пленительного счастья» звучит песня Булата Окуджавы в его исполнении.
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