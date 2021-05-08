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Кинофестиваль «Край света. Запад» подвел итоги

8 мая
2021 год

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8 мая 2021
В Калининграде прошла церемония закрытия Второго международного кинофестиваля «Край света. Запад». Целую неделю программу смотра оценивали три жюри — профессиональное, учительское и подростковое. Общим решением гран-при был присужден польскому фильму «Я никогда не плачу» Петра Домалевского.

Кинофестиваль «Край света. Запад» подвел итоги
фото: Пресс-служба фестиваля «Край света. Запад»

«Я никогда не плачу» — драма, переплетающаяся с роуд-муви, о поиске себя и попытке наладить диалог с отцом, погибшем из-за несчастного случая. 17-летняя девочка в одиночку отправляется из Польши в Ирландию, чтобы перевести домой его тело. Когда-то он уехал на заработки и пообещал ей купить машину, больше героиня практически ничего не знала о родителе. На своем пути ей предстоит урывками собрать его портрет по рассказам других людей и разобраться в проблеме отцов и детей, освободившись от эгоизма. Портрет юности на пороге взрослой жизни.

Три жюри также решили вручить еще одну награду. Специального упоминания удостоился документальный фильм «Тигрица Майя» иранского режиссера Джамшида Моджаддади. Картина рассказывает о трагедии животного, родившегося в неволе. Только на съемках картины бенгальская тигрица Майя получила возможность оказаться за пределами вольера, где она провела всю жизнь.

Кинофестиваль «Край света. Запад» подвел итоги
фото: К/ф «Я никогда не плачу»

Всего призов было девять. Три из них достались картине «Салон Роми» нидерландской постановщицы Миши Камп. В центре сюжета — 10-летняя Роми, которая проводит время со своей бабушкой, хозяйкой парикмахерской, постепенно осознавая взрослую ответственность за близкого ей человека. Сценаристка Тамара Бос рассказала, что в основе фильма лежит история ее бабушки, которая страдала болезнью Альцгеймера.

Так, международное и учительское жюри отметили работу Миши Камп в категориях «Автор» и «Герой». Приз зрительских симпатий «Салону Роми» вручила глава Департамента кинематографии Светлана Максимченко. После сеанса каждый гость смотра мог отдать свой голос понравившейся картине. Всего с 30 апреля по 7 мая, не считая церемонии открытия и закрытия, фестиваль посетили 6594 человека.

Каждое жюри вручало по две награды, оставляя формулировку одной из них свободной. Спецприз «За социальный оптимизм» от учителей достался картине «С — значит счастье» австралийского режиссера Джона Шиди. Международное жюри наградило документальный фильм «Волевой подбородок» американки Лизы Мэнделап с формулировкой «За возможность познакомиться с героями нашего времени».

Кинофестиваль «Край света. Запад» подвел итоги
фото: Пресс-служба фестиваля «Край света. Запад»

Самые молодые члены жюри — шесть калининградских школьников и один московский — под присмотром куратора Надежды Михалковой также выбрали победителей в двух категориях. Приз с формулировкой «История про меня» достался картине «Звезды на вес» о 16-летней Лоис, которая весит 100 килограммов и страдает из-за невозможности осуществить заветную мечту — стать космонавтом. Подростки отметили, что максимально погрузились в историю и доверились героине, способной посмеяться над собой.

Награду «За максимальное погружение в остросоциальную проблему с целью просвещения» юное жюри присудило чешскому фильму «Пойманы в сети» Вита Клусака и Барборы Халуповой. Это документальная работа, граничащая с социальным экспериментом. Создатели картины построили в павильоне три комнаты и выбрали совершеннолетних актрис с детскими лицами, которые претворились 12-летними подростками и начали переписываться во взрослыми мужчинами в интернете. За десять лет им написали 2458 человек, не скрывающих свои сексуальные намерения. После съемок все материалы были переданы в полицию.

Кинофестиваль «Край света. Запад» подвел итоги
фото: Пресс-служба фестиваля «Край света. Запад»

В рамках калининградского «Края света» впервые прошел федеральный питчинг короткометражных документальных проектов, где было представлено 10 сценарных заявок. Гран-при присудили студенту ВГИКа Андрею Бутузову. Его фильм «Полевые цветы» будет полностью произведен на киностудии им Горького, а автор проекта «Про мужчин» Максим Печерский получил от студии семь производственных смен. Екатерина Зорина сможет снять пилот своей истории «Несовершеннолетние».

Об итогах недели отчитались и творческие мастерские для подростков, деятельность которых не прекращается по окончании фестиваля. Кинолаборатория Лены Ваниной и Кирилла Кулагина представила документальный фильм «6+», а остальные показали тизеры. Губернатор области Антон Алиханов пообещал профинансировать их работу в течение года.

«Наш фестиваль пока еще маленький, он ребенок, но для своих двух лет он развивается хорошо, – отметил генпродюсер смотра Алексей Агранович, прощаясь со зрителями. – Единственное, что меня беспокоит – слишком много обстоятельств, которые от нас не зависят, начиная от пандемии и заканчивая другими турбулентными областями нашей жизни. Хотел бы вам пожелать, чтобы нам ничто не помешало встретиться в следующем году».
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