Билли Крадап окажется в ретро-будущем

Билли Крадап
получил главную роль в комедийной драме «Привет, завтра!
» (Hello Tomorrow!). Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса Apple TV+, заказавшего десятисерийное шоу.
Создателями сериала являются Лукас Янсен
и Амит Бхалла
. Действие разворачивается в мире ретро-будущего вокруг группы коммивояжеров, торгующих лунными таймшерами.
Крадап предстанет на экране в качестве невероятно талантливого и амбициозного менеджера по продажам Джека, чья непоколебимая вера в светлое будущее вдохновляет его коллег и отчаявшихся клиентов, но угрожает оставить его cамого без единой надежды на исполнение мечты, ставшей целью его жизни.
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