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Билли Крадап окажется в ретро-будущем

8 мая
2021 год

Новости кино >>
8 мая 2021
Билли Крадап получил главную роль в комедийной драме «Привет, завтра!» (Hello Tomorrow!). Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса Apple TV+, заказавшего десятисерийное шоу.

Билли Крадап окажется в ретро-будущем
фото: thetimes.co

Создателями сериала являются Лукас Янсен и Амит Бхалла. Действие разворачивается в мире ретро-будущего вокруг группы коммивояжеров, торгующих лунными таймшерами.

Крадап предстанет на экране в качестве невероятно талантливого и амбициозного менеджера по продажам Джека, чья непоколебимая вера в светлое будущее вдохновляет его коллег и отчаявшихся клиентов, но угрожает оставить его cамого без единой надежды на исполнение мечты, ставшей целью его жизни.
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