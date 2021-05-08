Хилари Суонк примет участие в автогонках

Хилари Суонк
в биографической ленте «Девушка-скорость
» (Speed Girl) сыграет первую автогонщицу Джанет Гатри
, соревновавшуюся вместе с мужчинами на ключевых трассах Америки, уверяет Deadline
.
Зрителям поведают о жизни и карьере спортсменки. Действие развернётся в 70-х, когда феминизм набирал обороты. Именно тогда Гатри пыталась принять участие в соревнованиях в Индианополисе и Daytona 500, но ей постоянно отказывали. В 1976-м она, наконец, получила квалификацию и стала гонщицей. Через два года ей удалось прийти к финишу в первой десятке, и тем самым были сломаны сложившиеся стереотипы о профессии, являвшейся привилегией сильного пола.
Основой для фильма послужит одноимённая книга Стефана Талти
. Суонк и её муж Филип Шнайдер
выступят продюсерами ленты вместе с Джоэлом Муром
и Риши Баджаджем
из студии Balcony 9.
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