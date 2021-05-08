Хилари Суонк примет участие в автогонках

анонс

Актриса сыграет титульную роль в комедии «Розалин», представляющей собой ревизионистскую версию классического сюжета.

Кейтлин Дивер поможет «Ромео и Джульетте»

Джон Дэвид Вашингтон поработает с создателем фильма «Изгой-Один»

Актёр получил главную роль в комедийной драме «Привет, завтра!» от Apple TV+.

Билли Крадап окажется в ретро-будущем

8 мая

Кинофестиваль «Край света. Запад» подвел итоги

Гран-при был присужден польской драме «Я никогда не плачу» Петра Домалевского.