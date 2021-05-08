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Хилари Суонк примет участие в автогонках

8 мая
2021 год

Новости кино >>
8 мая 2021
Хилари Суонк в биографической ленте «Девушка-скорость» (Speed Girl) сыграет первую автогонщицу Джанет Гатри, соревновавшуюся вместе с мужчинами на ключевых трассах Америки, уверяет Deadline.


Зрителям поведают о жизни и карьере спортсменки. Действие развернётся в 70-х, когда феминизм набирал обороты. Именно тогда Гатри пыталась принять участие в соревнованиях в Индианополисе и Daytona 500, но ей постоянно отказывали. В 1976-м она, наконец, получила квалификацию и стала гонщицей. Через два года ей удалось прийти к финишу в первой десятке, и тем самым были сломаны сложившиеся стереотипы о профессии, являвшейся привилегией сильного пола.

Основой для фильма послужит одноимённая книга Стефана Талти. Суонк и её муж Филип Шнайдер выступят продюсерами ленты вместе с Джоэлом Муром и Риши Баджаджем из студии Balcony 9.
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