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Джон Дэвид Вашингтон поработает с создателем фильма «Изгой-Один»

8 мая
2021 год

Новости кино >>
8 мая 2021
Джон Дэвид Вашингтон возглавит научно-фантастический фильм «Настоящая любовь» (True Love). Согласно Deadline, режиссёрское кресло картины займёт британец Гарет Эдвардс.


О сюжете ленты известно лишь то, что в ней пойдёт рассказ о ближайшем будущем.

Эдвардс сам написал сценарий фильма. Кроме того, он выступит продюсером на пару с Кири Харт, с которой сотрудничал при работе над картиной «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Финансирование «Настоящей любви» обеспечит студия New Regency.
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