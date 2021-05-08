Джон Дэвид Вашингтон поработает с создателем фильма «Изгой-Один»

Джон Дэвид Вашингтон
возглавит научно-фантастический фильм «Настоящая любовь
» (True Love). Согласно Deadline
, режиссёрское кресло картины займёт британец Гарет Эдвардс
.
О сюжете ленты известно лишь то, что в ней пойдёт рассказ о ближайшем будущем.
Эдвардс сам написал сценарий фильма. Кроме того, он выступит продюсером на пару с Кири Харт
, с которой сотрудничал при работе над картиной «Изгой-один. Звёздные войны: Истории
». Финансирование «Настоящей любви» обеспечит студия New Regency.
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