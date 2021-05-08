Кейтлин Дивер поможет «Ромео и Джульетте»

Кейтлин Дивер
получила титульную роль в комедии «Розалин
», представляющей собой ревизионистскую версию «Ромео и Джульетты
». Об этом сообщает Deadline
.
Лента студии 20th Century будет основана на книге Ребекки Серле
«Когда ты был моим
» (When You Were Mine). События развернутся в наши дни, а рассказчиком выступит двоюродная сестра Джульетты Розалин, с недавних пор бывшая Ромео. Она пытается помешать знаменитому роману и вернуть своего парня, но в итоге решает помочь влюблённым.
Карен Мэйн
числится режиссёром. За сценарий отвечают Скотт Нойстедтер
и Майкл Х. Уэбер
. Продюсерская команда состоит из Шона Леви
и Дэна Коэна
. Ранее «Розалин» была закреплена за MGM.
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