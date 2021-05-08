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Деконструкция «Человек за солнцем»
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Кейтлин Дивер поможет «Ромео и Джульетте»

8 мая
2021 год

Новости кино >>
8 мая 2021
Кейтлин Дивер получила титульную роль в комедии «Розалин», представляющей собой ревизионистскую версию «Ромео и Джульетты». Об этом сообщает Deadline.


Лента студии 20th Century будет основана на книге Ребекки Серле «Когда ты был моим» (When You Were Mine). События развернутся в наши дни, а рассказчиком выступит двоюродная сестра Джульетты Розалин, с недавних пор бывшая Ромео. Она пытается помешать знаменитому роману и вернуть своего парня, но в итоге решает помочь влюблённым.

Карен Мэйн числится режиссёром. За сценарий отвечают Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер. Продюсерская команда состоит из Шона Леви и Дэна Коэна. Ранее «Розалин» была закреплена за MGM.
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