Netflix разрывает сотрудничество с «Золотым глобусом»

Стриминговый сервис Netflix разрывает сотрудничество с Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), присуждающей «Золотой глобус», пока ее не коснутся кардинальные изменения. Об этом сообщает Deadline.
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Ассоциация представила проект реформ, связанных с инклюзией. Ранее организаторов «Золотого глобуса» обвиняли в отсутствии расового разнообразия, коррупции, предвзятом отборе номинантов и непрозрачной системе выплат. 90% членов HFPA (75 из 86 человек) проголосовали за необходимость изменений.
Глава Netflix Тед Сарандос посчитал существующий проект малоэффективным: «Сегодняшнее голосование стало важным первым шагом. Однако мы не верим, что предлагаемые меры — особенно касающиеся расширения журналистского состава — решат проблемы разнообразия, инклюзии и отсутствия четких стандартов вашей работы». Сарандос также добавил, что стриминг не может игнорировать неспособность HFPA решить важные проблемы в срочном порядке.
В ответном письме члены Ассоциации отметили, что увеличат свой штат на 50% за 18 месяцев. Как новые, так и действующие участники должны будут соответствовать критерием отбора. План также подразумевает создание независимого наблюдательного совета, помогающего в реализации реформ. HFPA надеются, что стриминг пойдет им на встречу и будет готов к открытому диалогу, который поможет как можно быстрее решить эти проблемы.
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