Netflix разрывает сотрудничество с «Золотым глобусом»

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Артист исполнит главную роль в рождественском боевике Сэма Харгрейва.

Идрис Эльба поработает с режиссером «Тайлера Рейка»

9 мая

Россияне назвали «В бой идут одни старики» любимым фильмом о Великой Отечественной войне

Далее по списку расположились «А зори здесь тихие», «Офицеры», «Они сражались за родину».