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Netflix разрывает сотрудничество с «Золотым глобусом»

9 мая
2021 год

Новости кино >>
9 мая 2021
Стриминговый сервис Netflix разрывает сотрудничество с Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), присуждающей «Золотой глобус», пока ее не коснутся кардинальные изменения. Об этом сообщает Deadline.

Netflix разрывает сотрудничество с «Золотым глобусом»
фото: Getty Images

Ассоциация представила проект реформ, связанных с инклюзией. Ранее организаторов «Золотого глобуса» обвиняли в отсутствии расового разнообразия, коррупции, предвзятом отборе номинантов и непрозрачной системе выплат. 90% членов HFPA (75 из 86 человек) проголосовали за необходимость изменений.

Глава Netflix Тед Сарандос посчитал существующий проект малоэффективным: «Сегодняшнее голосование стало важным первым шагом. Однако мы не верим, что предлагаемые меры — особенно касающиеся расширения журналистского состава — решат проблемы разнообразия, инклюзии и отсутствия четких стандартов вашей работы». Сарандос также добавил, что стриминг не может игнорировать неспособность HFPA решить важные проблемы в срочном порядке.

В этом году проекты Netflix были заявлены в 42 номинациях на «Золотой глобус». «Корона», «Ма Рейни: Мать блюза» и «Ход королевы» принесли платформе семь наград.

В ответном письме члены Ассоциации отметили, что увеличат свой штат на 50% за 18 месяцев. Как новые, так и действующие участники должны будут соответствовать критерием отбора. План также подразумевает создание независимого наблюдательного совета, помогающего в реализации реформ. HFPA надеются, что стриминг пойдет им на встречу и будет готов к открытому диалогу, который поможет как можно быстрее решить эти проблемы.
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№ 1
Гена Бобков   9.05.2021 - 16:58
Господи, как же это уже надоело. когда уже людей оставят в покое и прекратят их тыкать палкой просто за то что они белые умные мужчины, которые не хотят спать с другими мужчинами? читать далее>>
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