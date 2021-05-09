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Генри Голдинг присоединился к Дакоте Джонсон в новой экранизации «Доводов рассудка»

9 мая
2021 год

Новости кино >>
9 мая 2021
Генри ГолдингДжентльмены») присоединился к Дакоте Джонсон в современной адаптации романа Джейн Остин «Доводы рассудка», которую выпустит Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Генри Голдинг присоединился к Дакоте Джонсон в новой экранизации «Доводов рассудка»
фото: gq.com

Фильм расскажет об Энн Эллиот (Джонсон), влюбившейся в морского офицера Фредерика Уэнтворта. Семья героини, находившаяся на грани банкротства, убедила ее в ошибочности выбора, и молодая девушка в спешном порядке разорвала отношения. Спустя восемь лет Фредерик, продвинувшийся по службе, вновь появляется на горизонте, и Энн понимает, что ей выпал второй шанс. Голдинг воплотит образ Уильяма Эллиота, вдовца и кузена героини.

Режиссерcкое кресло займет театральный режиссер Кэрри Крэкнелл. За сценарий отвечают Рон Басс и Элис Виктория Уинслоу.
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