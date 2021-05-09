Генри Голдинг присоединился к Дакоте Джонсон в новой экранизации «Доводов рассудка»

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Далее по списку расположились «А зори здесь тихие», «Офицеры», «Они сражались за родину».

9 мая

Netflix разрывает сотрудничество с «Золотым глобусом»

Стриминг не будет выдвигать свои проекты на премию, пока ее организаторы не решат проблемы инклюзии.