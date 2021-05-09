Россияне назвали «В бой идут одни старики» любимым фильмом о Великой Отечественной войне

Россияне назвали картину Леонида Быкова
«В бой идут одни старики
» любимым фильмом о Великой Отечественной войне. Ей отдали предпочтение 17 процентов респондентов. Опрос провел
фонд «Общественное мнение».
На втором месте по популярности оказалась лента «А зори здесь тихие
», а на третьем — «Офицеры
». Их отметили 12 и 8 процентов россиян соответственно. Далее по списку расположились «Они сражались за родину
», «Семнадцать мгновений весны
», «Освобождение
», «Т-34
», «Летят журавли
», «Горячий снег
». У 16 процентов опрошенных любимого фильма нет, а 24 — затруднились ответить.
Рейтинг был сформирован на основе всероссийского поквартирного опроса, в котором приняли участие 1500 респондентов в 53 российских регионах и в 104 населенных пунктах. Он прошел с 23 по 25 апреля.
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