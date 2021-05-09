Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Россияне назвали «В бой идут одни старики» любимым фильмом о Великой Отечественной войне

9 мая
2021 год

Новости кино >>
9 мая 2021
Россияне назвали картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики» любимым фильмом о Великой Отечественной войне. Ей отдали предпочтение 17 процентов респондентов. Опрос провел фонд «Общественное мнение».

Россияне назвали «В бой идут одни старики» любимым фильмом о Великой Отечественной войне

На втором месте по популярности оказалась лента «А зори здесь тихие», а на третьем — «Офицеры». Их отметили 12 и 8 процентов россиян соответственно. Далее по списку расположились «Они сражались за родину», «Семнадцать мгновений весны», «Освобождение», «Т-34», «Летят журавли», «Горячий снег». У 16 процентов опрошенных любимого фильма нет, а 24 — затруднились ответить.

Рейтинг был сформирован на основе всероссийского поквартирного опроса, в котором приняли участие 1500 респондентов в 53 российских регионах и в 104 населенных пунктах. Он прошел с 23 по 25 апреля.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе
Российская молодёжь назвала любимые фильмы о Великой Отечественной войне
персоны
Леонид Быков
фильмы
... А зори здесь тихиеВ бой идут одни "старики"Горячий снегЛетят журавлиОни сражались за РодинуОсвобождениеОфицерыСемнадцать мгновений весныТ-34

анонс

Скорбим

Владимир Качан
7 мая ушёл из жизни актёр Владимир Качан.
Олег Зорин
6 мая ушёл из жизни актёр, педагог Олег Зорин.
Дмитрий Черных
4 мая ушёл из жизни актёр Дмитрий Черных.

День рождения >>

Фёдор Бондарчук
Виктория Герасимова
Инна Гулая
Алеса Качер
Ксения Кузнецова
Игорь Ледогоров
Фархад Махмудов
Булат Окуджава
Ольга Павловец
Андрей Стоянов
Педро Армендарис
Кэндис Берген
Гленда Джексон
Росарио Доусон
Джон Корбетт
Уэнди Крюсон
Альберт Финни
все родившиеся 9 мая >>

Афиша кино >>

Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Паркет
драма
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Пила: Спираль
детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2020
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Бокс
драма, музыкальный фильм
Южная Корея, 2021
Кролик Питер 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, Великобритания, Индия, Канада, США, 2020
Замыкание
психологический триллер
Россия, 2021
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
детский фильм, комедия, приключения
Швеция, 2016
Те, кто желает мне смерти
триллер
Канада, США, 2021
Иди и смотри
военный фильм, драма
СССР, 1985
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен