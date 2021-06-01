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Кристина Асмус и Милош Бикович сыграют в комедии «Хочу замуж»

1 июня
2021 год

Новости кино >>
1 июня 2021
В Калининграде стартовали съемки романтической комедии «Хочу замуж» с Милошем Биковичем, Кристиной Асмус, Сергеем Гилевым и Мариной Александровой в главных ролях, сообщает пресс-служба видеосервиса START.

Кристина Асмус и Милош Бикович сыграют в комедии «Хочу замуж»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

По сюжету у журналистки Любы всё идет по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт. Но жизнь резко меняется, когда девушка просит телефон для звонка у случайного прохожего.

В картине также заняты Юлия Ауг, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева, Анна Цуканова-Котт, Евгения Ахременко и другие.

Кристина Асмус и Милош Бикович сыграют в комедии «Хочу замуж»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«Четыре года мы пытались запустить проект — это был сложный путь, долгий кастинг. Нам хотелось найти актеров, которые очаруют и мужскую, и женскую аудитории. Но главное — будут хорошо чувствовать комедийный жанр и смогут воплотить наших героев, Сергея и Любу. Потом были поиски натуры в Калининградской области. Мы искали самые красивые локации, которые отвечали бы художественной концепции фильма. Это был интересный путь», — рассказала режиссер Соня Карпунина.

Милош Бикович также выступает продюсером картины вместе с режиссером Климом Шипенко, с которым они работали над «Холопом». Съемки продлятся до середины лета и пройдут в Калининграде и Москве. На большой экран фильм «Хочу замуж» выйдет 14 февраля 2022 года.
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Кристина Асмус и Милош Бикович сыграют в комедии «Хочу замуж» фотографии
Кристина Асмус и Милош Бикович сыграют в комедии «Хочу замуж» фотографии
Кристина Асмус и Милош Бикович сыграют в комедии «Хочу замуж» фотографии
Кристина Асмус и Милош Бикович сыграют в комедии «Хочу замуж» фотографии
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