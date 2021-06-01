Кристина Асмус и Милош Бикович сыграют в комедии «Хочу замуж»

«Четыре года мы пытались запустить проект — это был сложный путь, долгий кастинг. Нам хотелось найти актеров, которые очаруют и мужскую, и женскую аудитории. Но главное — будут хорошо чувствовать комедийный жанр и смогут воплотить наших героев, Сергея и Любу. Потом были поиски натуры в Калининградской области. Мы искали самые красивые локации, которые отвечали бы художественной концепции фильма. Это был интересный путь», — рассказала режиссер Соня Карпунина.
Милош Бикович также выступает продюсером картины вместе с режиссером Климом Шипенко, с которым они работали над «Холопом». Съемки продлятся до середины лета и пройдут в Калининграде и Москве. На большой экран фильм «Хочу замуж» выйдет 14 февраля 2022 года.
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