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Лукерья Ильяшенко сыграла операционную систему, которая умеет любить

1 июня
2021 год

Новости кино >>
1 июня 2021
В сети появился веб-сериал «Марта» об операционной системе, которая умеет любить и боится умереть. Главную роль исполнила Лукерья Ильяшенко, сообщает пресс-служба проекта.

Лукерья Ильяшенко сыграла операционную систему, которая умеет любить
фото: Пресс-служба проекта «Марта»

Компанию Ильяшенко составили актер Мастерской Брусникина Игорь Титов, телеведущая канала «Пятница» Валерия Дергилёва и блогер Стас Круглицкий (он же Сантана Новикова).

«"Марта" – это некая притча, которую можно по-разному толковать. На поверхности лежит история, связанная с операционкой, и можно, конечно, прочитать мораль, что мы зависим от смартфонов так, что они могут разрушить нашу жизнь. Но есть здесь и гендерная линия, как раз касающаяся эмоциональных различий мужчин и женщин», — рассказала автор идеи Лиза Муха, для которой этот проект стал режиссерским дебютом.

Муха работает продюсером и редактором телевизионных и онлайн проектов, в числе которых интернет-канал «Minaev live» и компания «Красный Квадрат. Продюсером и сорежиссером веб-сериала выступил ее супруг Кирилл Попович — светский фотограф, также занимающийся съемками рекламных роликов для крупных брендов.

За саундтрек «Марты» отвечал Левандовский из группы «Скриптонит», а за визуальные эффекты — Егор Панковский, преподаватель видеомонтажа в онлайн-университете «Кайно»в Японии.
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Валерия ДергилёваЛукерья ИльяшенкоСтанислав КруглицкийЛиза МухаКирилл ПоповичИгорь Титов (II)
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Марта

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Лукерья Ильяшенко сыграла операционную систему, которая умеет любить фотографии
Лукерья Ильяшенко сыграла операционную систему, которая умеет любить фотографии
Лукерья Ильяшенко сыграла операционную систему, которая умеет любить фотографии
Лукерья Ильяшенко сыграла операционную систему, которая умеет любить фотографии
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