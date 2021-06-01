Лукерья Ильяшенко сыграла операционную систему, которая умеет любить

«"Марта" – это некая притча, которую можно по-разному толковать. На поверхности лежит история, связанная с операционкой, и можно, конечно, прочитать мораль, что мы зависим от смартфонов так, что они могут разрушить нашу жизнь. Но есть здесь и гендерная линия, как раз касающаяся эмоциональных различий мужчин и женщин», — рассказала автор идеи Лиза Муха, для которой этот проект стал режиссерским дебютом.
Муха работает продюсером и редактором телевизионных и онлайн проектов, в числе которых интернет-канал «Minaev live» и компания «Красный Квадрат. Продюсером и сорежиссером веб-сериала выступил ее супруг Кирилл Попович — светский фотограф, также занимающийся съемками рекламных роликов для крупных брендов.
За саундтрек «Марты» отвечал Левандовский из группы «Скриптонит», а за визуальные эффекты — Егор Панковский, преподаватель видеомонтажа в онлайн-университете «Кайно»в Японии.
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