Константин Хабенский
стал лицом онлайн-кинотеатра IVI, сообщила пресс-служба компании. Она рассчитывает, что артист поможет российскому зрителю оценить качество сервиса, привлечь новых клиентов и повысить лояльность к бренду.
В рамках коллаборации специально для пользователей IVI Константин Хабенский подготовил эксклюзивную подборку своих любимых фильмов. В нее вошли «Бёрдмэн
», «Привидение
», «Ван Гог. На пороге вечности
», «Андрей Рублев
», «Летят журавли
», «Айка
», «Человек, который удивил всех
», «Король Лев
», «Доктор Хаус
», «Молодой Папа
», «Как приручить дракона
», «Сопрано
», «Карточный домик
», «Настоящий детектив
» и другие.
Своими кинорекомендациями также поделились актеры Иван Охлобыстин
, Максим Лагашкин
, Денис Косяков
, телеведущие и блогеры Регина Тодоренко
, Стас Круглицкий
и Галина Боб
. Цель проекта – помочь зрителям быстро и легко выбирать фильмы и сериалы среди огромного количества контента.
«Так сложилось, что я связал свою жизнь с театром и кино. Что бы ни говорили, быть артистом – это не просто творить, жить для себя: актер в любом случае играет для зрителя. В силу понятных причин сегодня наша жизнь плавно перетекла в онлайн, и невозможно не считаться с этим. IVI же одержим кино, живет только им и держит марку, бережно относясь к произведениям искусства, которые предлагает зрителям, а также учитывает их запросы, интересы, возраст. Наше отношение к зрителю, взгляды и ценности совпали, и мы делаем интересный совместный проект, который поможет пользователям IVI лучше ориентироваться в мире кино и наслаждаться просмотром фильмов
», — отметил Хабенский.
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