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Спецвыпуск мультсериала «Три кота» выйдет в прокат в следующем году

1 июня
2021 год

Новости кино >>
1 июня 2021
Спецвыпуск мультсериала «Три кота» готовится к выходу в прокат. Премьера часовой серии под названием «Три кота и море приключений» состоится в кинотеатрах в следующем году, сообщает пресс-служба телеканала СТС.

Спецвыпуск мультсериала «Три кота» выйдет в прокат в следующем году

Мультфильм расскажет о приключениях Коржика, Карамельки и Компота на Карибских островах, куда герои отправятся отдыхать вместе с родителями. Далеко от дома котят ждут яркие события, полные веселой суматохи и встреч с новыми друзьями.

«Придумать и оживить историю, которая выйдет за рамки привычных коротеньких рассказов, — очень интересная задача для всей творческой группы. Это расширит и саму вселенную "Трех котов", и обогатит изобразительные принципы, принятые в нашем сериале, и усложнит форму повествования. Наша история давно готова погрузиться в пространство большого хронометража, ведь она и событийно, и эмоционально шире обычного сюжета в пять минут», — рассказал режиссер ленты Дмитрий Высоцкий.

«Три кота» — российский анимационный сериал, переведенный на 29 языков и доступный в 170 странах. YouTube-канал проекта насчитывает 4,8 миллиона подписчиков.
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