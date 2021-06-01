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Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев разъезжаются на разные концы земли в трейлере фильма «Джетлаг»

1 июня
2021 год

Новости кино >>
1 июня 2021
В сети появился трейлер драмеди «Джетлаг», снятого режиссёром Михаилом Идовым по сценарию Лили ИдовойЮморист»).


В центре сюжета — пара Жени и Никиты, жизнь которых из-за обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется. Влюблённые оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съёмочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остаётся у парня неизменным: желание быть рядом с Женей, что может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.

По словам Михаила Идова, «Джетлаг» — это эмоционально честный, временами романтичный и местами смешной взгляд на карьеру и отношения, секс и сексизм, путешествия, муки творчества и поиски себя в огромном мире.

Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев разъезжаются на разные концы земли в трейлере фильма «Джетлаг»

Главные роли в картине сыграли Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Полина Ауг, Егор Корешков, Мария Ивакова, Полина Долиндо, Мария Смольникова, Александр Горелов, Павел Ворожцов и Даниэль Шейк.

Съёмки ленты проходили в Москве, которая на время превратилась в Берлин и Детройт, а также в Турции, где продюсеры нашли локации, похожие на юг Португалии и Таиланд.

«Во-первых, проект дал мне невероятно крутой опыт работы за границей, что бывает довольно редко, — призналась исполнительница роли ассистента режиссёра Полина Ауг. — Во-вторых, для меня эта работа — показатель того, как люди могут мобилизоваться и не сдаваться в сложнейшее время, потому что всё было против нас: переносы, вирус, проблемы с документами. Для меня это крутая работа, сделанная с большой любовью, несмотря ни на какие преграды».

Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев разъезжаются на разные концы земли в трейлере фильма «Джетлаг»

Телеведущая и блогер Мария Ивакова сыграла девушку, увлечённую йогой и медитациями, живущую со своим парнем в Таиланде: «Самое интересное, что мой экранный мужчина нашёлся только на съёмках, так как исполнителя этой роли не пустили в самолёт из-за просроченного паспорта. Вот это был настоящий сюрприз. Михаилу Идову пришлось искать замену в течение нескольких часов».

На широкие экраны драмеди «Джетлаг» выйдет 1 июля. После кинотеатрального проката расширенная 6-серийная версия фильма появится на платформе more.tv.
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фотографии >>
Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев разъезжаются на разные концы земли в трейлере фильма «Джетлаг» фотографии
Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев разъезжаются на разные концы земли в трейлере фильма «Джетлаг» фотографии
Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев разъезжаются на разные концы земли в трейлере фильма «Джетлаг» фотографии
Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев разъезжаются на разные концы земли в трейлере фильма «Джетлаг» фотографии
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