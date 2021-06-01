Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев разъезжаются на разные концы земли в трейлере фильма «Джетлаг»

В сети появился трейлер драмеди «Джетлаг
», снятого режиссёром Михаилом Идовым
по сценарию Лили Идовой
(«Юморист
»).
В центре сюжета — пара Жени и Никиты, жизнь которых из-за обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется. Влюблённые оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съёмочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остаётся у парня неизменным: желание быть рядом с Женей, что может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.
По словам Михаила Идова, «Джетлаг» — это эмоционально честный, временами романтичный и местами смешной взгляд на карьеру и отношения, секс и сексизм, путешествия, муки творчества и поиски себя в огромном мире.
Главные роли в картине сыграли Ирина Старшенбаум
, Филипп Авдеев
, Ксения Раппопорт
, Полина Ауг
, Егор Корешков
, Мария Ивакова
, Полина Долиндо
, Мария Смольникова
, Александр Горелов
, Павел Ворожцов
и Даниэль Шейк
.
Съёмки ленты проходили в Москве, которая на время превратилась в Берлин и Детройт, а также в Турции, где продюсеры нашли локации, похожие на юг Португалии и Таиланд.
«Во-первых, проект дал мне невероятно крутой опыт работы за границей, что бывает довольно редко
, — призналась исполнительница роли ассистента режиссёра Полина Ауг. — Во-вторых, для меня эта работа — показатель того, как люди могут мобилизоваться и не сдаваться в сложнейшее время, потому что всё было против нас: переносы, вирус, проблемы с документами. Для меня это крутая работа, сделанная с большой любовью, несмотря ни на какие преграды
».
Телеведущая и блогер Мария Ивакова сыграла девушку, увлечённую йогой и медитациями, живущую со своим парнем в Таиланде: «Самое интересное, что мой экранный мужчина нашёлся только на съёмках, так как исполнителя этой роли не пустили в самолёт из-за просроченного паспорта. Вот это был настоящий сюрприз. Михаилу Идову пришлось искать замену в течение нескольких часов
».
На широкие экраны драмеди «Джетлаг
» выйдет 1 июля. После кинотеатрального проката расширенная 6-серийная версия фильма появится на платформе more.tv.
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