Телепремьера сериала «Мастер» с Анатолием Белым и Игорем Петренко состоится 15 июня

После 12-летнего перерыва главный герой — бывший пилот «КАМАЗ-мастера» Денис Сазонов (Васильев) — мечтает вернуться в родную команду, но заместитель директора команды Ерёмин (Петренко) не хочет давать ему второй шанс, ведь считает, что тот нарушил командные правила. Тогда Сазонов устраивается уборщиком и проходит путь «в руль» с самого начала. Сюжет вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни команды, и повествует о смене поколений в экипаже, когда после многолетних побед, новичкам и старожилам предстоит создать новый боеспособный коллектив.
Весь процесс подготовки к проекту занял около пяти лет. Съемки прошли в республике Татарстан – на тренировочной базе «КАМАЗа» в Набережных Челнах и Казани, а также в Москве, Астрахани и Астраханской области.
Премьера спортивной драмы «Мастер» состоялась 18 февраля на платформе Premier, где собрала более трех миллионов просмотров.
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