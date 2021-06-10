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Телепремьера сериала «Мастер» с Анатолием Белым и Игорем Петренко состоится 15 июня

10 июня
2021 год

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10 июня 2021
Телепремьера сериала «Мастер» о лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков — легендарной команде «КАМАЗ-мастер» — состоится 15 июня в эфире НТВ. Главные роли в проекте исполнили Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский, Аристарх Венес, Никита Павленко и Линда Лапиньш, сообщает пресс-служба телеканала.

Телепремьера сериала «Мастер» с Анатолием Белым и Игорем Петренко состоится 15 июня
фото: Пресс-служба НТВ

После 12-летнего перерыва главный герой — бывший пилот «КАМАЗ-мастера» Денис Сазонов (Васильев) — мечтает вернуться в родную команду, но заместитель директора команды Ерёмин (Петренко) не хочет давать ему второй шанс, ведь считает, что тот нарушил командные правила. Тогда Сазонов устраивается уборщиком и проходит путь «в руль» с самого начала. Сюжет вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни команды, и повествует о смене поколений в экипаже, когда после многолетних побед, новичкам и старожилам предстоит создать новый боеспособный коллектив.

В актерский состав также вошли Сергей Шакуров, Олег Филипчик, Ангелина Поплавская, Ингрид Олеринская и пилоты «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников и Антон Шибалов. Режиссером выступил Степан Коршунов.

Весь процесс подготовки к проекту занял около пяти лет. Съемки прошли в республике Татарстан – на тренировочной базе «КАМАЗа» в Набережных Челнах и Казани, а также в Москве, Астрахани и Астраханской области.

Премьера спортивной драмы «Мастер» состоялась 18 февраля на платформе Premier, где собрала более трех миллионов просмотров.
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