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«Девятаев» с Павлом Прилучным эксклюзивно вышел на KION

10 июня
2021 год

Новости кино >>
10 июня 2021
Эксклюзивная цифровая премьера военно-исторического фильма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова с Павлом Прилучным в главной роли состоялась 10 июня в онлайн-кинотеатре KION, который развивает МТС Медиа, дочерняя компания ПАО МТС.

«Девятаев» с Павлом Прилучным эксклюзивно вышел на KION
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Главный герой фильма — летчик-истребитель Михаил Девятаев, который служит в рядах советской армии во время Великой Отечественной войны. Во время наступления советских войск летом 1944 года его самолет сбивают немцы, а сам Михаил попадает в плен. Начальство лагеря, где оказывается Девятаев, предлагает ему выбор — вернуться за штурвал самолета, но воевать уже на стороне врага, или же отправиться в концентрационный лагерь, расположенный на острове Узедом. Не предавший Родину, Михаил оказывается на сверхсекретном немецком полигоне, где немцы испытывают новейшее «оружие возмездия» Третьего рейха — баллистические ракеты «Фау-2». Летчик, продолжая мечтать о возвращении в родные края, выстраивает план побега.
Сценарий фильма основан на реальных исторических событиях, произошедших в феврале 1945 года. Летчик Девятаев угнал самолет-бомбардировщик «Хейнкель» с аэродрома на острове Узедом, расположенном в Балтийском море. Увидев в небе над линией фронта вражеский самолет, советские войска подбили его, однако Михаилу все-таки удалось приземлится. Через 12 лет после этих событий, в 1957 году, Михаилу Девятаеву присвоили звание Героя Советского Союза, а остальным участникам побега вручили ордена (некоторым — посмертно).

Съемки проекта проходили до и во время пандемии коронавируса. Причем в период карантинных ограничений Тимур Бекмамбетов принял решение о том, что работа над фильмом будет продолжена с применением дистанционных технологий. Чтобы не подвергать съемочную группу опасности, для съемок использовалась платформа Microsoft Teams, которую развернули на киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге. Бекмамбетов при этом управлял процессом, находясь в Москве. Эпизоды воздушных сражений с участием Павла Прилучного снимались в специальной кабине советского истребителя времен Второй мировой войны, окруженной LED-экранами. Снимать боевые сцены помогал Дэвид Кеннеди, постановщик боев в военной мелодраме «Перл-Харбор».

Сценарий базируется на автобиографической книге Девятаева «Побег из ада». Консультантом масштабного проекта выступил Александр, сын знаменитого летчика. Главную роль исполнил актер Павел Прилучный. Премьера фильма «Девятаев» состоялась в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля — работа Бекмамбетова и Трофимова стала картиной открытия смотра, а затем вышла в кинотеатральный прокат.

«Девятаев» на KION c 10 июня.

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