Оксана Акиньшина вынашивает ребёнка для Марии Фоминой и Филиппа Янковского в трейлере сериала «Контейнер»

Видеосервис START представил трейлер оригинального сериала «Контейнер
» режиссёра Максима Свешникова
(«257 причин, чтобы жить
»).
Это история о 27-летней Саше, зарабатывающей суррогатным материнством на новую жизнь. Вопреки общей практике, девушка переезжает в дом заказчиков и оказывается в совершенно чуждом для неё мире — особняке богатого чиновника Вадима и его жены Марины. Саша для них — «контейнер», новая игрушка. Однако то, что в начале представлялось как забота о будущем ребенке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого из жильцов.
Главные роли в проекте исполнили Оксана Акиньшина
, Филипп Янковский
, Мария Фомина
, Юлия Ауг
, Артём Быстров
, Маша Лобанова
, Нино Кантария
, Ростислав Бершауэр
, Екатерина Строгова
, Дмитрий Чеботарёв
, Сергей Годин
, Елизавета Шакира
, Сергей Подольный
и другие.
«Моя героиня Саша – сильная, но в то же время надломленная женщина, заложница обстоятельств, которые она хочет изменить
, — рассказала Оксана Акиньшина. — Как и в любой истории, жизнь вносит свои коррективы, и все происходит не так, как ей бы хотелось. Мне кажется, это очень реалистичная история, и в сериале нет однозначно положительных или отрицательных персонажей
».
«Я люблю персонажей с потайным дном, отклонениями и нелицеприятными чертами, поэтому когда такая возможность выпадает – всегда за неё хватаюсь
, — признался Артём Быстров. — Мой персонаж Игорь – человек с изуродованной судьбой. Интереснее всего в нем психологический слом, который надо было передать не напрямую – через повадки, взгляды, жесты
».
Премьера «Контейнера» состоялась в апреле 2021 года в рамках ММКФ в кинотеатре «Художественный». Ранее проект участвовал на MIPDrama 2021 — ежегодном скрининге самых ожидаемых драматических сериалов мира, находящихся в производстве.
«Контейнер» — это продолжение вечного разговора «можно ли купить счастье за деньги?»
, — пояснил генеральный продюсер проекта и сооснователь START Виталий Шляппо
. — Ответ «нет» кажется очевидным, но тогда почему многие продолжают пытаться? Наш сериал не будет первым проектом, затронувшим тему суррогатного материнства, но мы хотим рассказать свою историю в стиле START: дерзко, энергично, смело, смешивая жанры и не стесняясь откровенно говорить на табуированные темы
».
Дата выхода сериала «Контейнер
» на платформе START пока не сообщается.
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