Продюсерский проект Александра Роднянского «Где Анна Франк?» покажут в Каннах

Картина израильского режиссера Ари Фольмана
«Где Анна Франк?
», продюсером которой выступил Александр Роднянский
, включена в программу 74-го Каннского кинофестиваля. Это единственный анимационный фильм в официальной селекции. Его премьера состоится вне конкурса, сообщается на сайте
смотра.
В основу сюжета лег знаменитый дневник Анны Франк. Еврейская девочка вела его, скрываясь в убежище в Амстердаме в период нацистской оккупации. В нем она делилась переживаниями со своей воображаемой подругой. И вот, спустя десятилетия, в современной Европе со страниц хранящегося в музее дневника сходит ожившая девочка. Та самая подруга, придуманная одинокой Анной Франк.
«В 2008 году в конкурсе Каннского фестиваля я увидел фильм Ари Фольмана «Вальс с Баширом» и был абсолютно поражен остротой содержательного высказывания и уникальностью художественного взгляда. Фильм представлял собой редчайшее сочетание дневниковой документалистики от первого лица и игрового кино, решенное языком анимации. Личное высказывание о войне в Ливане 1982 года, психологической травме и попытке с ней справиться. Я пересматривал его много раз и всегда мечтал о сотрудничестве с Ари, режиссером редкого дарования
», — отметил Александр Роднянский.
Программа Каннского фестиваля была объявлена
ранее. В нее вошли «Петровы в гриппе
» Кирилла Серебренникова
, «Дело
» Алексея Германа-младшего
, «Разжимая кулаки
» Киры Коваленко
и копродукционный проект Финляндии, Эстонии, России и Германии «Купе номер шесть
» с Юрой Борисовым
в главной роли.
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