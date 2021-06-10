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Продюсерский проект Александра Роднянского «Где Анна Франк?» покажут в Каннах

10 июня
2021 год

Новости кино >>
10 июня 2021
Картина израильского режиссера Ари Фольмана «Где Анна Франк?», продюсером которой выступил Александр Роднянский, включена в программу 74-го Каннского кинофестиваля. Это единственный анимационный фильм в официальной селекции. Его премьера состоится вне конкурса, сообщается на сайте смотра.

Продюсерский проект Александра Роднянского «Где Анна Франк?» покажут в Каннах

В основу сюжета лег знаменитый дневник Анны Франк. Еврейская девочка вела его, скрываясь в убежище в Амстердаме в период нацистской оккупации. В нем она делилась переживаниями со своей воображаемой подругой. И вот, спустя десятилетия, в современной Европе со страниц хранящегося в музее дневника сходит ожившая девочка. Та самая подруга, придуманная одинокой Анной Франк.

«В 2008 году в конкурсе Каннского фестиваля я увидел фильм Ари Фольмана «Вальс с Баширом» и был абсолютно поражен остротой содержательного высказывания и уникальностью художественного взгляда. Фильм представлял собой редчайшее сочетание дневниковой документалистики от первого лица и игрового кино, решенное языком анимации. Личное высказывание о войне в Ливане 1982 года, психологической травме и попытке с ней справиться. Я пересматривал его много раз и всегда мечтал о сотрудничестве с Ари, режиссером редкого дарования», — отметил Александр Роднянский.

Программа Каннского фестиваля была объявлена ранее. В нее вошли «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, «Дело» Алексея Германа-младшего, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и копродукционный проект Финляндии, Эстонии, России и Германии «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым в главной роли.
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