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Дайджест от 07.06.2021
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Трагикомедия Владимира Котта «Конец фильма» стала доступна онлайн

10 июня
2021 год

Новости кино >>
10 июня 2021
Сразу три стриминговых платформы выпустили в онлайн-прокат трагикомедию Владимира Котта «Конец фильма» сразу после окончания кинотеатрального проката.

Главный герой картины — кинорежиссер-неудачник в исполнении Валентина Самохина мечтает о Каннах и Венеции, но вынужден работать на тупом ментовском сериале. Его постоянным спутником становится Марчелло Мастроянни (Егор Бероев), подбадривающий его в минуты сомнений или слабости. В кадре много знаковых киношных локаций, «Мосфильм» и Дом кино в качестве мест действия, шутки про российский кинопром и международную фестивальную конъюнктуру и Яна Троянова в черном парике.



Являясь своего рода терапевтической лентой, «Конец фильма» рефлексирует тему и внутреннего одиночества, и творческого кризиса, а также фиксирует кризис окружающей действительности, в котором обстоятельства непреодолимой силы проходятся экскаватором по всему, что нам дорого, лишают опоры, разрушают привычную жизнь.

«Конец фильма» можно посмотреть на платформах Premier, ivi и в онлайн-кинотеатре Wink с 10 июня.
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Трагикомедия Владимира Котта «Конец фильма» стала доступна онлайн фотографии
Трагикомедия Владимира Котта «Конец фильма» стала доступна онлайн фотографии
Трагикомедия Владимира Котта «Конец фильма» стала доступна онлайн фотографии
Трагикомедия Владимира Котта «Конец фильма» стала доступна онлайн фотографии
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