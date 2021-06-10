Трагикомедия Владимира Котта «Конец фильма» стала доступна онлайн

Сразу три стриминговых платформы выпустили в онлайн-прокат трагикомедию Владимира Котта
«Конец фильма
» сразу после окончания кинотеатрального проката.
Главный герой картины — кинорежиссер-неудачник в исполнении Валентина Самохина
мечтает о Каннах и Венеции, но вынужден работать на тупом ментовском сериале. Его постоянным спутником становится Марчелло Мастроянни
(Егор Бероев
), подбадривающий его в минуты сомнений или слабости. В кадре много знаковых киношных локаций, «Мосфильм» и Дом кино в качестве мест действия, шутки про российский кинопром и международную фестивальную конъюнктуру и Яна Троянова
в черном парике.
Являясь своего рода терапевтической лентой, «Конец фильма» рефлексирует тему и внутреннего одиночества, и творческого кризиса, а также фиксирует кризис окружающей действительности, в котором обстоятельства непреодолимой силы проходятся экскаватором по всему, что нам дорого, лишают опоры, разрушают привычную жизнь.
«Конец фильма
» можно посмотреть на платформах Premier
, ivi
и в онлайн-кинотеатре Wink
с 10 июня
.
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