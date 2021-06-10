Компания «Ред Медиа» будет инвестировать в российское кино

Телевизионная компания «Ред Медиа» объявила об инвестировании в российское кино. На первом этапе поддержку получили три картины, которые выйдут в прокат в этом году, — драма «Герда», новогодняя комедия «Мой папа не подарок» и триллер «Ряд 19». Об этом сообщает пресс-служба «Группы Компаний ГПМ КИТ», в которую входит «Ред Медиа».
фото: Пресс-служба «Группы Компаний ГПМ КИТ»
«Герду» Натальи Кудряшовой покажут на широких экранах осенью. Это история провинциальной девушки (Анастасия Красовская), которая пытается выбраться из бесперспективной жизни на периферии. Днем она учится, а по ночам танцует в местном стриптиз-клубе, чтобы обеспечивать себя и маму, страдающую расстройством психики. Но несмотря на жестокий мир вокруг — девушка верит в свою мечту. В актерский состав также вошли Юра Борисов и Юлия Марченко.
Еще одной осенней премьерой станет триллер «Ряд 19» со Светланой Ивановой, Вольфгангом Черни и Екатериной Вилковой. По сюжету молодая женщина-врач Катя вместе с шестилетней дочерью в страшную непогоду летит ночным рейсом. В полупустом салоне самолета одна за другой начинают происходить необъяснимые смерти пассажиров. Теряя границы реальности, героине предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства.
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