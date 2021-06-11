Евгения Крюкова отмечает юбилей

Сегодня, 11 июня, отмечает юбилей заслуженная артистка России, популярная советская и российская актриса кино, театра и телевидения Евгения Крюкова
, запомнившаяся зрителям по роли Юлии Бероевой в сериале «Петербургские тайны
».
Евгения Владиславовна
родилась 11 июня 1971 года в Москве. Училась в Московском архитектурном институте, некоторое время работала художником в театре Спесивцева
. В 1994-м окончила РАТИ-ГИТИС, где училась на курсе Павла Хомского
. С 1993-го — актриса Театра имени Моссовета
, на чьей сцене играла в таких спектаклях, как «Не будите мадам
», «Фома Опискин
», «Московское гнездо
», «Дамская война
», «Двенадцатая ночь, или Всё равно что
», «Рюи Блаз
», «Любовью не шутят
», «Школа жён
», «Венецианский купец
», «Чёрная невеста, или Ромео и Жанетта
», «В пространстве Теннесси У.
», «Циники
» и другие. Участвовала в постановках Театра на Малой Бронной
и театра «Человек
», а также была занята в антрепризе «Слухи
».
В кино дебютировала ещё в 1989-м, сыграв трактористку Раису в фильме «Ванька-Встанька
». Спустя года, будучи студенткой первого курса ГИТИСа, приняла участие в эротической ленте Франсиса Леруа
«Секс и перестройка
». В 1991-м предстала в образе княжны Татьяны в историко-психологической драме Карена Шахназарова
«Цареубийца
» и засветилась в комедии Валентина Мишаткина
«Встретимся на Таити
». Прославилась благодаря «Петербургским тайнам», затем её пригласили в сериалы «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского
» и «Бандитский Петербург
». Снималась у Эльдара Рязанова
в комедии «Ключ от спальни
» и в биографической мелодраме «Андерсен. Жизнь без любви
», а также у Сергея Соловьёва
в картине «О любви
», основанной на чеховских рассказах, и в «Анне Карениной
».
Всего на счету Евгении Крюковой 40 ролей в кино и на телевидении. Её можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Три дня вне закона
», «Упасть вверх
», «Честь имею!..
», «Казароза
», «Умножающий печаль
», «Ведьма
», «Возвращение мушкетёров
», «Гамлет
», «Бабушка на сносях
», «Марьина роща
», «Купи меня
», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова
» и «Катран
». Её голос можно услышать в мультфильме Александра Петрова
«Моя любовь
». В этом году ожидается премьера детектива «Подражатель
», где она исполнила главную роль заключённой Анастасии Перевезенцевой.
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