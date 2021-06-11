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В конкурс фестиваля «Пилот» попали сериалы Хлебникова, Куликова, Стычкина и Шипенко

11 июня
2021 год

Новости кино >>
11 июня 2021
В конкурсную программу Третьего российского фестиваля сериалов «Пилот», который пройдёт с 25 по 27 июня в Иваново, вошли 15 премьерных российских проектов. Фестиваль откроется премьерой драмеди Михаила и Лили Идовых «Джетлаг», уточняет пресс-служба смотра.

В конкурс фестиваля «Пилот» попали сериалы Хлебникова, Куликова, Стычкина и Шипенко
фото: кадр из сериала «Джетлаг»

Среди участников конкурса — «Ева, рожай!» Клима Шипенко о поисках успешной и независимой героини настоящего женского счастья, которую играет Елена Подкаминская, и режиссёрский дебют Евгения Стычкина «Контакт» с Павлом Майковым и Равшаной Курковой об отце-одиночке, который работает в отделе полиции по делам несовершеннолетних и пытается наладить контакт с собственной дочкой. Также зрителям представят несколько детективов — «Мою большую тайну», психологическую драму Александра Дулерайна «Вне себя» и мистический триллер Вадима Перельмана «Пропавшая» с Елизаветой Янковской, Владимиром Мишуковым и Марией Куликовой о вернувшейся в семью дочери, бесследно исчезнувшей десять лет назад.

Кроме того, в конкурсе заявлены «Товарищ майор» Бориса Хлебникова по сценарию Авдотьи Смирновой о жизни сотрудника ФСБ с Евгением Сытым, Тимофеем Трибунцевым, Олесей Железняк, Михаилом Пореченковым и Степаном Девониным, а также «Братья» Ильи Куликова о простом полицейском и его брате-актёре, который использует истории с его службы в своей актёрской работе. Девонин занят и в сериале Наталии Мещаниновой «Быть комиком», а Смирнова выступит на «Пилоте» как режиссёр с «Вертинским», чьим вторым сценаристом числится Анна Пармас. Третьей женщиной-режиссёром, проект которой попал в конкурс, стала Оксана Карас с «Чиновницей».

В конкурс фестиваля «Пилот» попали сериалы Хлебникова, Куликова, Стычкина и Шипенко
фото: кадр из сериала «Чиновница»

Темы взаимоотношений родителей и детей отражены в драме «Сын» о поисках пропавшего ребенка и попытках его вернуть после нескольких лет разлуки и его благополучной жизни в другой счастливой семье, а также в комедии «Стрим» Рустама Ильясова, рассказывающей о подростке, решающем на вопрос «как дела в школе» начать вести прямую трансляцию всего, что с ним происходит за день. Главную роль исполняет Денис Власенко, он же играет в сериале «Мне плевать, кто вы», герой которого по совету психолога съезжает от мамы в квартиру, которую они сдают посуточно. Роман Маякин сыграл в сериале «Отец Сергий» необычного священника, который охотится на нечисть вместе со следовательницей в исполнении Лукерьи Ильяшенко. А в масштабной антиутопии «Наследие» учёные Алексей Серебряков и Егор Бероев вместе с отважными подростками постараются остановить вымирание человечества.

Во внеконкурсную «Программу комедий» включены скринлайф «#ЯЖОТЕЦ», чёрная комедия «Маньячелло», «Дурдом» и «Большая секунда» Виктора Шамирова. Победителей смотра определит жюри, в которое войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии. Они выберут лучших среди актёров, продюсеров, режиссёров и сценаристов, а также вручат специальный Приз жюри. Зрителям предоставят шанс выбрать лучший пилот, который получит приз зрительских симпатий.
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Ссылки по теме
Третий фестиваль сериалов «Пилот» пройдет с 25 по 27 июня
Фестиваль «Пилот» перенесли на 2021 год из-за пандемии
персоны
Егор БероевДенис ВласенкоСтепан ДевонинАлександр ДулерайнОлеся ЖелезнякМихаил ИдовЛили ИдоваРустам Ильясов (II)Лукерья ИльяшенкоОксана КарасИлья КуликовМария КуликоваРавшана КурковаПавел МайковРоман МаякинНаталия МещаниноваВладимир МишуковАнна ПармасВадим ПерельманЕлена ПодкаминскаяМихаил ПореченковАлексей СеребряковАвдотья СмирноваЕвгений СтычкинЕвгений СытыйТимофей ТрибунцевБорис ХлебниковВиктор ШамировКлим ШипенкоЕлизавета Янковская
фильмы
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