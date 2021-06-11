В конкурс фестиваля «Пилот» попали сериалы Хлебникова, Куликова, Стычкина и Шипенко

В конкурсную программу Третьего российского фестиваля сериалов «Пилот», который пройдёт с 25 по 27 июня в Иваново, вошли 15 премьерных российских проектов. Фестиваль откроется премьерой драмеди Михаила и Лили Идовых «Джетлаг», уточняет пресс-служба смотра.
Темы взаимоотношений родителей и детей отражены в драме «Сын» о поисках пропавшего ребенка и попытках его вернуть после нескольких лет разлуки и его благополучной жизни в другой счастливой семье, а также в комедии «Стрим» Рустама Ильясова, рассказывающей о подростке, решающем на вопрос «как дела в школе» начать вести прямую трансляцию всего, что с ним происходит за день. Главную роль исполняет Денис Власенко, он же играет в сериале «Мне плевать, кто вы», герой которого по совету психолога съезжает от мамы в квартиру, которую они сдают посуточно. Роман Маякин сыграл в сериале «Отец Сергий» необычного священника, который охотится на нечисть вместе со следовательницей в исполнении Лукерьи Ильяшенко. А в масштабной антиутопии «Наследие» учёные Алексей Серебряков и Егор Бероев вместе с отважными подростками постараются остановить вымирание человечества.
Во внеконкурсную «Программу комедий» включены скринлайф «#ЯЖОТЕЦ», чёрная комедия «Маньячелло», «Дурдом» и «Большая секунда» Виктора Шамирова. Победителей смотра определит жюри, в которое войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии. Они выберут лучших среди актёров, продюсеров, режиссёров и сценаристов, а также вручат специальный Приз жюри. Зрителям предоставят шанс выбрать лучший пилот, который получит приз зрительских симпатий.
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