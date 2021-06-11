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Фильмы «Серебряные коньки», «Пальма» и «Спутник» покажут в странах Южной Америки и Азии

11 июня
2021 год

Новости кино >>
11 июня 2021
Russian Film Festival, ежегодно знакомящий зарубежного зрителя с современным российским кино, в текущем году расширит свою географию. Согласно пресс-службе «Роскино», выступающей организатором смотра, фестиваль стартует в июне с мероприятия на латиноамериканской VOD-платформе Qubit, доступной в Аргентине, Чили и Уругвае, и продолжится в Казахстане на базе онлайн-кинотеатра Okko. В июле RFF переместится в Азию — в Южной Корее пройдёт на крупнейшей локальной платформе Homechoice. Новая фестивальная карта также включает Индию, Азербайджан и Израиль. Осенью запланировано проведение второго выпуска фестиваля в Мексике, Испании и Бразилии.

Фильмы «Серебряные коньки», «Пальма» и «Спутник» покажут в странах Южной Америки и Азии
фото: кадр из фильма «Глубже!»

Широкому зрителю представят подборки художественных, документальных и анимационных картин последних лет, отмеченных наградами на российских и зарубежных фестивалях, на языке оригинала с субтитрами. Среди участников — «Дорогие товарищи», «Конференция», «Француз», «Доктор Лиза», «Серебряные коньки», «На острие», «Северный ветер», «Пальма», «Глубже!», «Китобой», «Человек из Подольска», «Спутник», «Огонь», «Текст» и «Кто-нибудь видел мою девчонку?». В анимационную программу включены «Снежная королева», «Три кота» и «Белка и Стрелка: Карибская тайна». Впервые на RFF покажут неигровую ленту — «Медведи Камчатки. Начало жизни». Полная география и программа фестиваля будут доступны на его официальном сайте.

По словам генерального директора «Роскино» Евгении Марковой, «российская индустрия за последние годы вышла на качественно новый уровень. Теперь проекты нужно продвигать не только на профессиональную аудиторию – представителей индустрии, закупщиков и продюсеров – но и на конечного зрителя, вызывая интерес к русскому кинематографу. Поэтому мы тщательно подобрали палитру из фильмов, созданных знаковыми режиссёрами и студиями. В неё вошли и блокбастеры, и авторское кино, и российская анимация, уже давно популярная в мире. Russian Film Festival мы воспринимаем одновременно и как способ анализа региональных рынков, и как возможность рассказать о российских талантах и проектах».

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Белка и Стрелка. Карибская тайнаГлубже!Доктор ЛизаДорогие товарищиКитобойКонференцияКто-нибудь видел мою девчонку?Медведи Камчатки. Начало жизниНа остриеОгоньПальмаСеверный ветерСеребряные конькиСнежная королеваСпутникТекстТри котаФранцузЧеловек из Подольска

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