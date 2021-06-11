Фильмы «Серебряные коньки», «Пальма» и «Спутник» покажут в странах Южной Америки и Азии

Russian Film Festival, ежегодно знакомящий зарубежного зрителя с современным российским кино, в текущем году расширит свою географию. Согласно пресс-службе «Роскино», выступающей организатором смотра, фестиваль стартует в июне с мероприятия на латиноамериканской VOD-платформе Qubit, доступной в Аргентине, Чили и Уругвае, и продолжится в Казахстане на базе онлайн-кинотеатра Okko. В июле RFF переместится в Азию — в Южной Корее пройдёт на крупнейшей локальной платформе Homechoice. Новая фестивальная карта также включает Индию, Азербайджан и Израиль. Осенью запланировано проведение второго выпуска фестиваля в Мексике, Испании и Бразилии.
По словам генерального директора «Роскино» Евгении Марковой, «российская индустрия за последние годы вышла на качественно новый уровень. Теперь проекты нужно продвигать не только на профессиональную аудиторию – представителей индустрии, закупщиков и продюсеров – но и на конечного зрителя, вызывая интерес к русскому кинематографу. Поэтому мы тщательно подобрали палитру из фильмов, созданных знаковыми режиссёрами и студиями. В неё вошли и блокбастеры, и авторское кино, и российская анимация, уже давно популярная в мире. Russian Film Festival мы воспринимаем одновременно и как способ анализа региональных рынков, и как возможность рассказать о российских талантах и проектах».
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