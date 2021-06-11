Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Чики» и «Псих» примут участие в международных фестивалях SeriesFest и Long Island International Film Expo

11 июня
2021 год

Новости кино >>
11 июня 2021
«Чики» и «Псих», входящие в линейку more originals, включены в программу международного некоммерческого фестиваля SeriesFest. Российские сериалы примут участие в двух номинациях секции Independent Pilot Competition. «Чики» попали в категорию IPC Drama, а «Псих» — в IPC Dramedy. Оба стали единственными отечественными сериалами в программе SeriesFest в 2021 году. Всего в секции Independent Pilot Competition представлено семь международных проектов, уточняет пресс-служба онлайн-сервиса more.tv.

«Чики» и «Псих» примут участие в международных фестивалях SeriesFest и Long Island International Film Expo
фото: кадр из сериала «Чики»


SeriesFest, который в этом году будет проходить с 24 июня по 11 июля в онлайн-формате, оказывает поддержку и вдохновляет авторов-новаторов из индустрии сериалов. Организаторы предоставляют шоураннерам и отраслевым экспертам возможности для общения, сотрудничества и обмена опытом. В жюри смотра входят основатель и генеральный директор IMDb Кол Нидхэм, режиссёр, креатор линейки originals в HBO Эллисон Вассерман, старший вице-президент по текущим телепроектам в CBS Аманда Пэлли и другие видные представители индустрии.

Кроме того, «Чики» и «Псих» попали в официальный лайнап фестиваля Long Island International Film Expo, который состоится в Нью-Йорке с 10 по 15 августа. Данный смотр проходит с 1997-го — ежегодно заявку на участие в нём подают около 450 международных проектов. В разные годы в фестивале принимали участие Стив Бушеми, Карен Аллен, Уильям Сэдлер и Шон Янг.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Медиатора», «Оптимистов» и «Чик» представят международным закупщикам на MIPTV
«Чики» стали лучшим сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Поиск по меткам
more.tv
персоны
Карен АлленСтив БушемиУильям СэдлерШон Янг
фильмы
ПсихЧики

анонс

Скорбим

Либуше Шафранкова
9 июня ушла из жизни актриса Либуше Шафранкова.
Вера Зелинская
6 июня ушла из жизни художник-постановщик Вера Зелинская
Борис Глаголин
6 июня ушёл из жизни театральный режиссёр Борис Глаголин.
Валерий Лонской
6 июня ушёл из жизни режиссёр, сценарист Валерий Лонской.
Резо Габриадзе
6 июня ушёл из жизни сценарист Резо Габриадзе.
Артём Анчуков
6 июня ушёл из жизни актёр Артём Анчуков.
Римма Волкова
6 июня погибла в ДТП оперная певица Римма Волкова.

День рождения >>

Олег Видов
Елена Головизина
Сергей Греков
Анна Гуляренко
Анда Зайце
Евгения Крюкова
Владимир Мишуков
Нина Тимофеева
Алексей Чернов
Адриенн Барбо
Джошуа Джексон
Питер Динклэйдж
Шайа ЛаБаф
Хью Лори
Габриэля Мускала
Джин Уайлдер
все родившиеся 11 июня >>

Афиша кино >>

Generation "П"
мистика, трагикомедия, экранизация
Россия, 2011
Красный призрак
боевик, военный фильм
Россия, 2019
Архипелаг
детектив, драма, мелодрама
Россия, 2021
Маржела: своими словами
биография
Бельгия, Германия, 2019
Дореми: В поисках волшебства
боевик, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Испания, Япония, 2020
Заклятие 3: По воле дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Коп на драйве
боевик, комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
Надежда
драма, мелодрама
Норвегия, Швеция, Дания, 2019
Ограбление по-джентльменски
боевик, приключения, триллер
США, 2021
Байкал. Удивительные приключения Юмы
приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2021
Культовые тусовщики
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2021
Ночная прогулка
боевик, криминальный фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен