«Чики» и «Псих» примут участие в международных фестивалях SeriesFest и Long Island International Film Expo

«Чики» и «Псих», входящие в линейку more originals, включены в программу международного некоммерческого фестиваля SeriesFest. Российские сериалы примут участие в двух номинациях секции Independent Pilot Competition. «Чики» попали в категорию IPC Drama, а «Псих» — в IPC Dramedy. Оба стали единственными отечественными сериалами в программе SeriesFest в 2021 году. Всего в секции Independent Pilot Competition представлено семь международных проектов, уточняет пресс-служба онлайн-сервиса more.tv.
фото: кадр из сериала «Чики»
SeriesFest, который в этом году будет проходить с 24 июня по 11 июля в онлайн-формате, оказывает поддержку и вдохновляет авторов-новаторов из индустрии сериалов. Организаторы предоставляют шоураннерам и отраслевым экспертам возможности для общения, сотрудничества и обмена опытом. В жюри смотра входят основатель и генеральный директор IMDb Кол Нидхэм, режиссёр, креатор линейки originals в HBO Эллисон Вассерман, старший вице-президент по текущим телепроектам в CBS Аманда Пэлли и другие видные представители индустрии.
Кроме того, «Чики» и «Псих» попали в официальный лайнап фестиваля Long Island International Film Expo, который состоится в Нью-Йорке с 10 по 15 августа. Данный смотр проходит с 1997-го — ежегодно заявку на участие в нём подают около 450 международных проектов. В разные годы в фестивале принимали участие Стив Бушеми, Карен Аллен, Уильям Сэдлер и Шон Янг.
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