«Конёк-горбунок» попадёт в американский прокат

Кинокомпания СТВ и дистрибьютор Luminescence в рамках международного онлайн-рынка контента Key Buyers Event: digital объявили о крупной сделке по сказке «Конёк-горбунок». Компания Grindstone Entertainment Group (Lionsgate) приобрела североамериканские права на фильм, который выйдет под названием Upon the Magic Roads.
фото: кадр из фильма «Конёк-горбунок»
«Мы очень довольны этой сделкой, которая даст американскому зрителю возможность посмотреть наш фильм. Картина уже собрала почти 16 миллионов долларов в прокате у себя дома, и мы надеемся, что он будет иметь успех в США. Эта история универсальная и интересная для всех, сказка о двух приятелях, которым предстоит пережить захватывающие приключения, перехитрить злого тирана и обрести настоящую любовь и дружбу», — прокомментировал продюсер фильма Сергей Сельянов.
Премьера «Конька-горбунка» состоялась в феврале 2021 года. Фильм собрал в российском прокате более $15 млн.
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