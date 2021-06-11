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Эксперты обсудили сериал «Хрустальный»

11 июня
2021 год

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11 июня 2021
Онлайн-кинотеатр Kion совместно с проектом «Сноб» и медиа «Такие Дела» после показа финальной серии психологического детектива «Хрустальный» провели дискуссию на площадке СтартХаб о сериале как об актуальном высказывании на тему психотравм длиною в жизнь. Об этом сообщает пресс-служба МТС.



По словам генерального директора МТС Медиа и продюсера сериала Игоря Мишина, он «искал разных авторов для разработки этой темы. Многие не находили в себе моральных сил и психологической крепости, чтобы вытянуть такое. Но случилась удача — наша встреча с Олегом Маловичко. Мы предложили ему на выбор несколько историй, он выбрал эту, но добавил другие обстоятельства и сеттинг. В "Хрустальном" мы исследуем, как люди проживают детскую травму длиною в жизнь».

В дискуссии, помимо Мишина, приняли участие создатели сериала Олег Маловичко, Душан Глигоров и Наталья Исакова, Ренат Давлетгильдеев из «Сноба», Инна Кравченко, представлявшая «Такие дела», Елена Афанасьева от «Эха Москвы», Елена Голяковская и Юлия Юркевич из центра «Насилию.нет», Алёна Попова («Ты не одна»), Юлия Варшавская (Forbes Woman и Forbes Lifе), журналист и ведущий подкаста «Мужчина вы куда» Григорий Туманов, автор социологического исследования «Когда наказание детей становится насилием» и президент группы компаний «Михайлов и Партнёры» Марианна Максимовская, Наталья Родикова из «Домашнего очага», Анжела Пиаже («Тебе поверят») и блогер Ксения Хоффман.

Эксперты обсудили сериал «Хрустальный»
фото: кадр из сериала «Хрустальный»

«Для меня стал огромным сюрпризом тот удар, резонанс и реакция, которую он вызвал. Я не мог себе представить, что подобный герой — даже не амбивалентный, а стигматизированный — подключит зрителя до такой степени, что у нас индекс одобрения 90+. Для меня это огромный сюрприз. Я безумно благодарен не только тем людям, которые дали мне возможность эту историю написать. На мой взгляд, история получилась больше, чем то, что я в неё вкладывал», — рассказал сценарист и автор идеи «Хрустального» Олег Маловичко.

Участники также обсудили влияние «Хрустального» на отношение к насилию в обществе, восприятие людей, переживших насилие, почему подобные истории до сих пор принято замалчивать и с чьей помощью можно вернуться к прежней жизни, пережив подобное.

Эксперты обсудили сериал «Хрустальный»
фото: кадр из сериала «Хрустальный»

Григорий Туманов считает, что в России «до сих пор не принято выносить пережитый опыт насилия и обвинять человека в попытке привлечь к себе внимания. Мы видим, что происходит с девушками, которые пишут о страшных историях давно минувших дней. Думаю, что, когда молодой человек, воспитанный как "настоящий мужчина", как тот, кто кого-то должен защищать, подвергается насилию, он чувствует себя вдвойне неправильным. Потому что он видит чужой опыт, понимает, что он слабый, плюс с ним сделали что-то грязное. Это очень глубоко может в тебе остаться».

По словам Марианной Максимовской, темой последнего опроса группы компаний «Михайлов и Партнёры» «было восприятие физического насилия в семье. 60% опрошенных допускают насилие по отношению к детям в качестве наказательной и воспитательной меры. 61% сами подвергались такому виду наказания в детстве. При этом 68% из тех, кого били в детстве, сейчас оправдывают это и говорят, что их били заслуженно. Психологи объясняли, что это принятие является причиной конформизма, который возникает в каждом из нас и в целом в обществе. Это, как принято у нас говорить, многое объясняет».

Эксперты обсудили сериал «Хрустальный»
фото: кадр из сериала «Хрустальный»

Посмотреть все вышедшие серии «Хрустального» можно в онлайн-кинотеатре Kion. Финальный эпизод станет доступен на сервисе с 16 июня.
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