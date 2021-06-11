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Спектакль «Горбачёв» превратят в сериал

11 июня
2021 год

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11 июня 2021
Съёмки 20-серийной исторической драмы «Горбачёв» запланированы на весну 2022 года и пройдут в Ставрополе, Москве, Рейкьявике, Вашингтоне, Берлине и Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi.

Спектакль «Горбачёв» превратят в сериал
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра ivi

Спектакль Театра Наций «Горбачёв», премьера которого состоялась в 2020-м, вдохновил исполнителя титульной роли Евгения Миронова на создание сериала в сотрудничестве с Ivi originals.

«Побывав на премьере спектакля, я был приятно удивлён тем, как Евгений Миронов перевоплощается на сцене. И для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, перенесут созданные ими образы на экраны. Я Жене и Чулпан доверяю, хорошо их знаю, это прекрасные актёры и глубокие люди», — прокомментировал идею создания сериала Михаил Горбачёв.

Спектакль «Горбачёв» превратят в сериал
фото: пресс-служба Театра наций

В центре повествования – уникальная история известного политического деятеля и его жены. Михаил Сергеевич Горбачёв перевернул судьбу страны и повлиял на мировую политику. На данный момент ведётся активная работа над сценарием. Главные роли, как и в постановке, исполнят Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

«У аудитории есть огромный запрос к историям, которые основаны на реальных событиях. Мы создаём уникальный проект о Михаиле Сергеевиче Горбачеве и рассказываем о героях, чья жизнь в пересечении с большой политиков нашла отражение в судьбах многих из нас. Обращаясь к прошлому, мы получаем уникальную возможность осознать и глубже понять известные большинству из нас исторические факты и лучше узнать человека, оказавшего большой влияние на ход российской и даже мировой истории», — поделился продюсер сериала и генеральный директор онлайн-кинотеатра Ivi Олег Туманов.

Спектакль «Горбачёв» превратят в сериал
фото: пресс-служба Театра наций

Производством займётся студия «Третий Рим», художественным руководителем которой является Миронов. Помимо исполнения главной роли, он выступает и в качестве сопродюсера сериала. Премьера запланирована на 2023-й эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Ivi.

«Для нас большая честь, что Михаил Сергеевич оказывает нам такое доверие, — отмечает Евгений Миронов. – По форме мы хотим создать большое кино о больших людях и большой стране. Пусть и в формате сериала, но не теряя при этом масштаб и размах истории».
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Евгений Миронов и Чулпан Хаматова превратились в Михаила и Раису Горбачёвых
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