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«Возвращение» и «Изгнание» Андрея Звягинцева станут доступны для легального онлайн-просмотра

12 июня
2021 год

Новости кино >>
12 июня 2021
Отреставрированные версии первых полнометражных фильмов Андрея Звягинцева — «Возвращение» и «Изгнание» — станут доступны для легального онлайн-просмотра. С 12 июля они выйдут на START, сообщает пресс-служба видеосервиса.

«Возвращение» и «Изгнание» Андрея Звягинцева станут доступны для легального онлайн-просмотра
фото: К/ф "Изгнание"

Психологическая драма «Изгнание» выйдет так, как ее задумывал режиссер. Для этого во время ремастеринга картины дополнительно сняли крупный план снимка главного героя Алекса в детстве. Материалом послужила реальная фотография Константина Лавроненко в 16-летнем возрасте. Ее держит в руках его супруга Вера (Мария Бонневи), пытаясь принять решение, которое должно определить ее судьбу.

Обе картины были отреставрированы для цифрового релиза: в них заново выполнили цветокоррекцию и сведение звука, а также удалили некоторые технические несовершенства пленочного носителя. Благодаря ремастерингу тональность изображения и качество звучания отличаются от ранее доступных версий.

Теперь все пять полных метров Звягинцева появятся в одной подписке на START, где уже представлены «Нелюбовь», «Елена», «Левиафан», а также документальная картина Дмитрия Рудакова «Андрей Звягинцев. Режиссер», снятая на площадке фильма «Нелюбовь».
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