Никита Панфилов вновь начнет погоню за преступниками на своем байке

В Краснодарском крае проходят съемки второго сезона детективного сериала «Лихач» с Никитой Панфиловым в роли заместителя начальника сочинского УгРо Сергея Сотникова, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба НТВ
По сюжету Сотников – человек бескомпромиссный, но справедливый. За годы службы он смог установить контроль над преступностью в курортном Сочи. Там происходят и убийства, и грабежи, и разбойные нападения, но со всем Сотников легко справляется. За суровый нрав и любовь к быстрой езде он получил прозвище Лихач.
В продолжении истории противостояние Сотникова и его врага Очигавы (Кирилл Полухин) будет набирать обороты. Появление в отделе нового сотрудника – полковника Свиридова – укрепит в Лихаче дух соперничества, а его дерзкая езда на мотоцикле и погони за преступниками приведут к знакомству с тренером по ЛФК Женей (Марина Доможирова). Тем временем ограбление и ранение олигарха положат начало интриге, которая будет развиваться на протяжении всего сезона. Рядом с Сотниковым по-прежнему будут его друзья и коллеги — полковник Вазген Саркисович Карапетян (Артур Мкртчан), сотрудник розыска Оксана Григорьева (Ольга Павлюкова) и старший оперативник УгРо Иван Кубатко (Денис Пьянов).
Первый сезон сериала вышел в эфир НТВ в конце августа 2020 года и суммарно собрал более 60 миллионов просмотров на сайте телеканала и YouTube.
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